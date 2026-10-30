Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Μόνο τυχαία δεν μοιάζει η χρονική στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ντροπιαστικές» τις εκλογές στη Βραζιλία, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία τους. Άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρχίσει εδώ και καιρό να καλλιεργεί κλίμα αμφισβήτησης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 5 Οκτωβρίου υποστήριξε πως υπάρχει «πολλή νοθεία» στην επιστολική ψήφο, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ενώ τον Σεπτέμβριο είχε κατηγορήσει ευθέως τους Δημοκρατικούς ότι αντιτίθενται στην αυστηροποίηση των εκλογικών κανόνων επειδή «θέλουν να κλέψουν».

Μάλιστα, μόλις αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι θα αποδεχθεί το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά με μια προϋπόθεση: «Εάν είναι έντιμες».

Με τους Ρεπουμπλικανούς να κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι ο Τραμπ προετοιμάζει ήδη το αφήγημα της «κλεμμένης κάλπης». Το έργο, άλλωστε, το έχουμε ξαναδεί.

Α.