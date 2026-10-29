Με μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο που απλώνετε τα ρούχα και στον χώρο που επιλέγετε, μπορείτε να μειώσετε αισθητά τον χρόνο στεγνώματος, ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες.

Ο χειμώνας κάνει το στέγνωμα των ρούχων πραγματική δοκιμασία, ειδικά όταν δεν υπάρχει στεγνωτήριο. Τα λεπτά υφάσματα στεγνώνουν σχετικά γρήγορα, όμως τα τζιν και οι πετσέτες μπορεί να παραμένουν νωπά για ημέρες, αποκτώντας συχνά μια δυσάρεστη οσμή. Το αποτέλεσμα; Περισσότερη υγρασία στο σπίτι, συνεχώς γεμάτες απλώστρες και ρούχα που καταλήγουν ξανά στο πλυντήριο.

Η λύση, ωστόσο, δεν είναι να χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό ή να ανεβάζετε τη θερμοκρασία του χώρου. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό από τα ρούχα και να βοηθάτε την υγρασία να εξατμίζεται γρηγορότερα. Με μερικές απλές αλλαγές στον τρόπο που απλώνετε τα ρούχα και στον χώρο που επιλέγετε, μπορείτε να μειώσετε αισθητά τον χρόνο στεγνώματος, ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες.

Γιατί τα ρούχα αποκτούν δυσάρεστη οσμή όταν στεγνώνουν αργά

Ορισμένα βακτήρια επιβιώνουν μετά το πλύσιμο και μπορούν να αναπτυχθούν όταν τα υφάσματα παραμένουν υγρά. Έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2012 στο επιστημονικό περιοδικό Applied and Environmental Microbiology συνέδεσε τη χαρακτηριστική δυσάρεστη οσμή των ρούχων με το βακτήριο Moraxella osloensis.

Τον χειμώνα, το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Ο ψυχρός, στάσιμος και υγρός αέρας στο εσωτερικό του σπιτιού επιβραδύνει την εξάτμιση του νερού. Όταν, μάλιστα, η απλώστρα είναι υπερφορτωμένη και βρίσκεται σε κλειστό, κρύο δωμάτιο, τα ρούχα μπορεί να παραμένουν νωπά για ημέρες.

Ο στόχος, επομένως, είναι να απομακρυνθεί η υγρασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

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Τι επιταχύνει το στέγνωμα

1. Βάλτε επιπλέον στύψιμο στο πλυντήριο

Ένας επιπλέον κύκλος στυψίματος μπορεί να απομακρύνει περισσότερο νερό από τα ρούχα πριν τα απλώσετε. Η συμβουλή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα τζιν και τις πετσέτες, που συγκρατούν μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Επιλέξτε κατάλληλες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας των υφασμάτων.

2. Αφήστε κενά ανάμεσα στα ρούχα

Κατά το άπλωμα, μην τοποθετείτε τα ρούχα το ένα πάνω στο άλλο. Αφήστε απόσταση ανάμεσά τους και κρεμάστε τα πουκάμισα σε κρεμάστρες. Λιγότερα ρούχα που στεγνώνουν σε μία ημέρα είναι προτιμότερο από μια υπερφορτωμένη απλώστρα που χρειάζεται τρεις ημέρες.

3. Φροντίστε να κυκλοφορεί ο αέρας

Ένας ανεμιστήρας σε χαμηλή ταχύτητα, στραμμένος προς την απλώστρα, μπορεί να επιταχύνει την εξάτμιση. Εναλλακτικά, τοποθετήστε την κοντά σε μια έξοδο θέρμανσης, χωρίς να την καλύπτετε ή να εμποδίζετε τη ροή του αέρα. Αποφύγετε, επίσης, να ακουμπάτε τα ρούχα στους τοίχους, καθώς η υγρασία μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση μούχλας.

4. Χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα

Εάν διαθέτετε αφυγραντήρα, τοποθετήστε τον σε ένα μικρό δωμάτιο με την απλώστρα. Η χρήση αφυγραντήρα μπορεί να μειώσει σχεδόν στο μισό τον χρόνο στεγνώματος.

5. Επιλέξτε το κατάλληλο δωμάτιο

Εάν δεν έχετε αφυγραντήρα, προτιμήστε ένα μικρό, σχετικά ζεστό δωμάτιο με δυνατότητα σύντομου αερισμού. Ανοίγετε το παράθυρο για λίγα λεπτά το πρωί και το βράδυ, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, ώστε να απομακρύνεται ο υγρός αέρας.

6. Απομακρύνετε όσα ρούχα στεγνώνουν πιο γρήγορα

Μην αφήνετε τα στεγνά ρούχα στην απλώστρα. Αφαιρώντας τα, δημιουργείτε περισσότερο χώρο και επιτρέπετε στον αέρα να κυκλοφορεί καλύτερα γύρω από τα πιο χοντρά και υγρά υφάσματα.

Υγρασία

Όσο το νερό εξατμίζεται από τα ρούχα, καταλήγει στον αέρα του δωματίου. Σε έναν κλειστό χώρο, η υγρασία μπορεί να συμπυκνωθεί στις πιο κρύες επιφάνειες, προκαλώντας θολά τζάμια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μαύρα σημάδια μούχλας στις γωνίες.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να συνδυάζετε το στέγνωμα με τον κατάλληλο αερισμό ή τη χρήση αφυγραντήρα, αντί να αφήνετε την απλώστρα για ημέρες σε ένα κλειστό υπνοδωμάτιο.

Εάν τα ρούχα εξακολουθούν να μυρίζουν πλύνετέ τα ξανά και φροντίστε να στεγνώσουν γρηγορότερα.

Το μυστικό είναι απλό: καλύτερο στύψιμο, μεγαλύτερες αποστάσεις ανάμεσα στα ρούχα κατά το άπλωμα και συνεχής κυκλοφορία του αέρα. Με αυτές τις μικρές αλλαγές, μπορείτε να περιορίσετε τον χρόνο στεγνώματος ακόμη και τις πιο κρύες ημέρες, χωρίς να χρειάζεστε στεγνωτήριο.

Με πληροφορίες από thecoolist.com