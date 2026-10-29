Η συγκεκριμένη συμβουλή έχει διαδοθεί ευρέως στην Ισπανία.

Λίγα κλωνάρια δεντρολίβανου, μια χούφτα ολόκληρα γαρίφαλα και ένα μικρό σκεύος με νερό στο μάτι της κουζίνας: ειδησεογραφικοί ιστότοποι στην Ισπανία και την Αργεντινή αναπαράγουν εδώ και μήνες αυτή την απλή πρακτική. Δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα, ενώ η υπηρεσία γεωργικών επεκτάσεων του Πανεπιστημίου Κλέμσον περιλαμβάνει και τα δύο υλικά στις προτάσεις της για αρωματισμό του σπιτιού τον χειμώνα. Τι προσφέρει πραγματικά αυτή η μέθοδος και τι δεν μπορεί να κάνει;

Με λίγα λόγια

Βράστε σε χαμηλή φωτιά λίγα κλωνάρια δεντρολίβανου και μερικά ολόκληρα γαρίφαλα σε μια κατσαρόλα με νερό.

Η βασική της χρήση είναι να αρωματίζει το σπίτι, μετά το μαγείρεμα ή πριν από την άφιξη επισκεπτών.

Γεμίστε την κατσαρόλα κατά το ήμισυ έως τα δύο τρίτα με νερό, διατηρήστε τη φωτιά χαμηλή και συμπληρώνετε νερό όταν χρειάζεται.

Δεν απολυμαίνει τον αέρα ούτε εξαλείφει την πηγή μιας δυσάρεστης οσμής.

Μην αφήνετε ποτέ την κατσαρόλα χωρίς επίβλεψη.

Σε τι χρησιμεύει

Η συγκεκριμένη συμβουλή έχει διαδοθεί ευρέως στην Ισπανία, μεταξύ άλλων μέσω της εφημερίδας El Economista. Η αγγλόφωνη έκδοση της El Cronista συνοψίζει τον πραγματικό σκοπό της πρακτικής, εξηγώντας ότι το βράσιμο δεντρολίβανου και γαρίφαλων αποτελεί «μια απλή οικιακή μέθοδο για την προσθήκη ευχάριστου αρώματος στους εσωτερικούς χώρους».

Η εφημερίδα προτείνει την εφαρμογή της μετά το μαγείρεμα φαγητών με έντονη μυρωδιά, πριν από την άφιξη επισκεπτών ή απλώς για να αποκτήσει το σπίτι ένα ευχάριστο άρωμα.

Το άρωμα προέρχεται από τα ίδια τα φυτά. Όπως εξηγεί η El Cronista, τα γαρίφαλα περιέχουν ευγενόλη, την ουσία που ευθύνεται για τη ζεστή, πικάντικη μυρωδιά τους. Το δεντρολίβανο περιέχει κινεόλη, καμφορά και πινένιο, ενώσεις που του χαρίζουν τη φρέσκια, ρητινώδη οσμή του.

Η θερμότητα απελευθερώνει αυτές τις αρωματικές ενώσεις στον ατμό, ο οποίος τις μεταφέρει στον χώρο.

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Πώς να το φτιάξετε

Η υπηρεσία γεωργικών επεκτάσεων του Πανεπιστημίου Κλέμσον δίνει τις ακόλουθες οδηγίες για την παρασκευή αρωματικών μειγμάτων που σιγοβράζουν στην κατσαρόλα:

Γεμίστε μια κατσαρόλα κατά το ήμισυ έως τα δύο τρίτα με νερό και προσθέστε τα κλωνάρια δεντρολίβανου και τα γαρίφαλα.

Αφήστε το νερό να πάρει μια ήπια βράση και στη συνέχεια «χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το μείγμα να αχνίζει».

Συμπληρώνετε φρέσκο νερό, ώστε τα υλικά να παραμένουν βυθισμένα. Το ίδιο μείγμα μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Αντικαταστήστε τα υλικά μετά από μερικές συμπληρώσεις νερού, όταν το άρωμα εξασθενήσει και τα υλικά αρχίσουν να μαλακώνουν υπερβολικά.

Το Πανεπιστήμιο Κλέμσον συνιστά επίσης να αποφεύγονται τα μέταλλα που αντιδρούν εύκολα, όπως το αλουμίνιο, καθώς «μπορούν να επηρεάσουν το άρωμα και την ποιότητα του μείγματος».

Για καλύτερο αποτέλεσμα, προτιμήστε μια κατσαρόλα από ανοξείδωτο ατσάλι, ένα γυάλινο σκεύος ή μια εμαγιέ κατσαρόλα.

Προσαρμόστε το μείγμα στα γούστα σας

Το δεντρολίβανο και τα γαρίφαλα αποτελούν μια βασική επιλογή, όχι έναν απαράβατο κανόνα. Στον χειμερινό κατάλογό του, το Πανεπιστήμιο Κλέμσον προτείνει επίσης κράνμπερι, φέτες πορτοκαλιού, ξυλάκια κανέλας, αστεροειδή γλυκάνισο, κλωνάρια πεύκου και φύλλα δάφνης.

Μια λωρίδα φλούδας πορτοκαλιού δίνει στο μείγμα μια πιο φρέσκια νότα, ενώ ένα ξυλάκι κανέλας προσθέτει μια πιο ζεστή, γλυκιά αίσθηση στο άρωμα.

Τι δεν μπορεί να κάνει

Πρόκειται για έναν τρόπο αρωματισμού του σπιτιού και όχι για καθαριστικό ή θεραπευτικό μέσο.

Η El Cronista επισημαίνει ότι «τα εργαστηριακά ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι το βράσιμο αυτών των υλικών απολυμαίνει τον αέρα των εσωτερικών χώρων». Παράλληλα, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν κάποιο συγκεκριμένο ιατρικό όφελος.

Το άρωμα εξασθενεί μόλις σβήσει η φωτιά. Επιπλέον, η εφημερίδα προειδοποιεί ότι το μείγμα «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για να καλύπτει επίμονες οσμές που προκαλούνται από μούχλα, υγρασία, αποχετεύσεις ή ανεπαρκή αερισμό».

Η ασφάλεια είναι επίσης σημαντική. Το Πανεπιστήμιο Κλέμσον τονίζει ότι δεν πρέπει «να αφήνετε ποτέ το σκεύος χωρίς επίβλεψη», ενώ η El Cronista υπενθυμίζει ότι το ζεστό νερό και ο ατμός μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα. Για τον λόγο αυτό, η κατσαρόλα πρέπει να βρίσκεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε άλλους συνδυασμούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φλούδες πορτοκαλιού με κανέλα ή φλούδες λεμονιού με τζίντζερ.

Και αν το μπάνιο σας μυρίζει κλεισούρα ή υγρασία, αξίζει να μάθετε ποια είναι η χρήση ενός ποτηριού με αλάτι στον συγκεκριμένο χώρο.

Μια κατσαρόλα, λίγα κλωνάρια και χαμηλή φωτιά. Αυτό είναι όλο το μυστικό.

πηγή: thecoolist