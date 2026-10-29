Ο ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν αποκαλύπτοντας πως για μια ολόκληρη δεκαετία εργαζόταν σε τρεις διαφορετικές δουλειές και έβγαζε μηνιαίο εισόδημα μόλις 700 ευρώ.

Σε περίπτωση που η κόρη του εκδήλωνε ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την υποκριτική πως θα αντιδρούσε ο Μελέτης Ηλίας;

«Θα το αντιμετώπιζα με πολύ μεγάλο σεβασμό. Η κόρη μου είναι από τα προνομιούχα παιδιά που έχουν δει και το backstage αυτής της δουλειάς. Ξέρει τι συμβαίνει πίσω από τα φώτα, αλλά γνωρίζει και τις πίκρες του επαγγέλματος. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να ζω καλά από τη δουλειά μου, αλλά έχει υπάρξει και μια ολόκληρη δεκαετία κατά την οποία μπορεί να έκανα τρεις δουλειές και να έβγαζα συνολικά 700 ευρώ τον μήνα. Το παιδί μου, λοιπόν, έχει δει και την καλή και την ανάποδη πλευρά του επαγγέλματος. Αν αποφάσιζε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, θα ήθελα να το κάνει έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και με πραγματική αγάπη γι’ αυτό που επιλέγει», ανέφερε ο Μελέτης Ηλίας.