Η καινοτομία βασίζεται στην τεχνολογία PantrySeal της Ziploc, η οποία επιτρέπει το άνοιγμα της εσωτερικής σακούλας στο κέντρο του επάνω μέρους της.

Μια σημαντική αλλαγή στη συσκευασία των δημητριακών Cheerios φέρνει η General Mills, συνεργαζόμενη με τη Ziploc, με στόχο να διατηρούνται τα δημητριακά φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να περιορίζονται οι ενοχλητικές διαρροές. Η νέα συσκευασία ενσωματώνει επανασφραγιζόμενη σακούλα με φερμουάρ, αντιμετωπίζοντας ένα πρόβλημα που απασχολούσε τους καταναλωτές εδώ και χρόνια.

Τα γνωστά κίτρινα κουτιά των Cheerios αποκτούν, έτσι, ένα νέο χαρακτηριστικό που φιλοδοξεί να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα όσων επιλέγουν τα συγκεκριμένα δημητριακά για το πρωινό τους.

Πώς λειτουργεί η νέα συσκευασία Cheerios με Ziploc

Η καινοτομία βασίζεται στην τεχνολογία PantrySeal της Ziploc, η οποία επιτρέπει το άνοιγμα της εσωτερικής σακούλας στο κέντρο του επάνω μέρους της, δημιουργώντας ένα πρακτικό στόμιο για το σερβίρισμα των δημητριακών.

Μετά τη χρήση, η σακούλα κλείνει ξανά με φερμουάρ, χωρίς να χρειάζεται να διπλώνεται πρόχειρα ή να στερεώνεται με κλιπ και άλλα αυτοσχέδια μέσα. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να διατηρούνται τα δημητριακά τραγανά και φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ παράλληλα μειώνεται ο κίνδυνος να χυθούν κατά το άνοιγμα ή την αποθήκευσή τους.

Η νέα συσκευασία αφορά αρχικά δύο δημοφιλείς εκδοχές του προϊόντος, τα κλασικά Cheerios και τα Honey Nut Cheerios, με μέλι και ξηρούς καρπούς.

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Πού θα κυκλοφορήσουν τα νέα κουτιά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι νέες συσκευασίες είναι αρχικά διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του Walmart.com. Η διάθεσή τους αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους λιανοπωλητές στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες.

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Η συνεργασία των δύο εταιρειών έρχεται ως απάντηση σε επανειλημμένα αιτήματα καταναλωτών, οι οποίοι ζητούσαν εδώ και χρόνια μια πιο αποτελεσματική λύση για το κλείσιμο των συσκευασιών δημητριακών μετά το άνοιγμα.

Η έρευνα που δείχνει την ανάγκη για αλλαγή

Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας καταναλωτικών πληροφοριών Suzy, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, το 90% των καταναλωτών δημητριακών χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να διατηρεί τα προϊόντα φρέσκα.

Ανάμεσα στις λύσεις που επιστρατεύουν είναι τα ειδικά κλιπ, τα δοχεία αποθήκευσης, αλλά ακόμη και τα κοινά μανταλάκια, προκειμένου να κλείνουν τις σακούλες και να περιορίζουν την έκθεση των δημητριακών στον αέρα.

Η Emilie Knox, αντιπρόεδρος και επικεφαλής επιχειρηματικής μονάδας της Cheerios στη General Mills, δήλωσε ότι η νέα συσκευασία έρχεται να αντιμετωπίσει μια μικρή αλλά συνηθισμένη καθημερινή ενόχληση, προσφέροντας μια απλή λύση που οι καταναλωτές ζητούσαν εδώ και καιρό.

Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών

Η ανακοίνωση της συνεργασίας προκάλεσε θετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς καταναλωτές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την αλλαγή. Ορισμένοι μάλιστα υποστήριξαν ότι θα επέλεγαν αμέσως τη νέα συσκευασία στο κατάστημα, θεωρώντας ότι προσφέρει ένα σαφές πλεονέκτημα.

Άλλοι επισήμαναν ότι μια τέτοια λύση θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί εδώ και χρόνια, καθώς το πρόβλημα με τις σακούλες που δεν κλείνουν σωστά δεν αφορά μόνο τα δημητριακά, αλλά και άλλα συσκευασμένα τρόφιμα.

Πηγή: nypost.com