Ο σταθμός μπορεί να επιτυγχάνει μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και 3,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως σε σύγκριση με έναν συμβατικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα.

Ως διεθνές πρότυπο κατασκευής και υλοποίησης μεγάλων ενεργειακών έργων αναδείχθηκε η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου της Κομοτηνής, ισχύος 860 MW, την οποία κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η μονάδα βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς συνεδρίου της Siemens Energy στην Αθήνα, με την ηγεσία του γερμανικού ενεργειακού ομίλου να αναγνωρίζει την ταχύτητα και την ποιότητα υλοποίησης του έργου.

Η μονάδα συνδυασμένου κύκλου της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής Α.Ε., η οποία διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας της Siemens Energy, αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση παγκοσμίως με τη συγκεκριμένη τεχνολογία που τέθηκε σε λειτουργία. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου αποτέλεσε βασικό λόγο για την επιλογή της Αθήνας ως τόπου διεξαγωγής του τρίτου ετήσιου διεθνούς συνεδρίου «SGT-9000HL Executive Customer Conference», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και πελατών της Siemens Energy από όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Siemens Energy, Κρίστιαν Μπρουχ, και ο Καρίμ Αμίν, εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και επικεφαλής του τομέα ενέργειας, αναφέρθηκαν στην επιτυχημένη συνεργασία με την ΤΕΡΝΑ, υπογραμμίζοντας ότι η κατασκευή της μονάδας ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ σε σύγκριση με αντίστοιχα έργα υψηλής τεχνικής πολυπλοκότητας διεθνώς. Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Καρίμ Αμίν, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο εκτελεστικός διευθυντής Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Στάθης Νάτσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τεχνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της μονάδας, την οποία επισκέφθηκαν τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου τα υψηλόβαθμα στελέχη της Siemens Energy και οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο σταθμός μπορεί να επιτυγχάνει μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και 3,7 εκατομμύρια τόνους ετησίως σε σύγκριση με έναν συμβατικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο τον άνθρακα, αναδεικνύοντας τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας φυσικού αερίου στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ηλεκτροπαραγωγής.

Στη σημασία της συνεργασίας των δύο ομίλων στάθηκε ο Κρίστιαν Μπρουχ, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση μιας μεγάλης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί πολυετές εγχείρημα, το οποίο απαιτεί εμπιστοσύνη, στενό συντονισμό και κοινή δέσμευση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Όπως ανέφερε, η ΤΕΡΝΑ αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό συνεργάτη για τη Siemens Energy, καθώς η μεταξύ τους σχέση επιτρέπει την αποτελεσματική υλοποίηση σύνθετων ενεργειακών έργων σε βάθος χρόνου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, υπογράμμισε ότι η επιλογή της Αθήνας για τη διοργάνωση του συνεδρίου και η παρουσίαση της μονάδας της Κομοτηνής σε κορυφαίους πελάτες της Siemens Energy από όλο τον κόσμο συνιστούν σημαντική διεθνή αναγνώριση της κατασκευαστικής τεχνογνωσίας της ΤΕΡΝΑ. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της εταιρείας μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς κατασκευαστών μεγάλων και σύγχρονων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

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Το συνέδριο αποτέλεσε παράλληλα ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο ομίλων. Στο περιθώριο της διοργάνωσης, ο Γιώργος Περιστέρης και ο Κρίστιαν Μπρουχ πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διευρύνουν τη στρατηγική συνεργασία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Siemens Energy σε μελλοντικά έργα ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.