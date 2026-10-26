Σε δύο σημαντικές επενδυτικές κινήσεις στην ελληνική αγορά προχωρά η Masdar μέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, με την εξαγορά φωτοβολταϊκού συγκροτήματος ισχύος 560 MW και τη δρομολόγηση συνεργασίας για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων έως 600 MW.

Η διπλή στρατηγική επέκταση σηματοδοτεί το πρώτο μεγάλο επενδυτικό άνοιγμα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής μετά την εξαγορά της από τον ενεργειακό όμιλο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι συμφωνίες οριστικοποιήθηκαν την Παρασκευή, με αφορμή την επίσκεψη στην Αθήνα του Πρίγκιπα του Άμπου Ντάμπι, Σεΐχη Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν.

Η πρώτη συμφωνία αφορά την απόκτηση από τη βρετανική Lightsource bp του φωτοβολταϊκού συγκροτήματος «Ενιπέας», συνολικής ισχύος περίπου 560 MW, το οποίο αναπτύσσεται μεταξύ Φθιώτιδας και Λάρισας.

Το έργο περιλαμβάνει δύο συγκροτήματα, τη Σκοπιά ισχύος 400 MW και την Καλλιθέα ισχύος 160 MW, με σχεδόν 970.000 φωτοβολταϊκά πάνελ. Η λειτουργία του αναμένεται έως το τέλος του 2026, ενώ εκτιμάται ότι θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 200.000 νοικοκυριών.

Αν και το τίμημα της εξαγοράς δεν ανακοινώθηκε, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συναλλαγές στον εγχώριο κλάδο φωτοβολταϊκών. Παράλληλα, προβλέπεται η προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, ώστε μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να αξιοποιείται κατά τις βραδινές ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με την εξαγορά, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποκτά το δεύτερο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα, μετά το κοινό σχήμα ΔΕΗ-RWE, διατηρώντας παράλληλα την ηγετική της θέση στα αιολικά.

Το δεύτερο επενδυτικό σκέλος αφορά τη συνεργασία της Masdar με την Khazna Data Centers, για τη διερεύνηση ανάπτυξης κέντρων δεδομένων συνολικής ισχύος έως 600 MW στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ισχύος 2,4 GW.

Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναμένεται να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση των έργων, συνδέοντας την παραγωγή πράσινης ενέργειας με τις αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Khazna διαθέτει περίπου 30 κέντρα δεδομένων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συμμετέχει στην ανάπτυξη του Stargate UAE, ενός μεγάλου συγκροτήματος υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στο Άμπου Ντάμπι.