Το «πράσινο φως» για την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στόχο για επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ έως το 2030 θέτει η CrediaBank, επιταχύνοντας τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό μέσω της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings και της εξαγοράς της HSBC Malta, που αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη της.

Το «πράσινο φως» για την απορρόφηση της Ευρώπη Holdings έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απαρτία 80,37%, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση της τράπεζας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος, Ελένη Βρεττού, χαρακτήρισε τη συγχώνευση σημαντικό βήμα για τη μετεξέλιξη της CrediaBank, επισημαίνοντας ότι η συναλλαγή ολοκληρώνεται μόλις πέντε μήνες μετά την ανακοίνωσή της.

Οι συνέργειες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, μέσω της αξιοποίησης των δικτύων και της πελατειακής βάσης των δύο πλευρών. Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 8% το 2027 και θα βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά 100 έως 120 μονάδες βάσης. Παράλληλα, η ασφαλιστική δραστηριότητα προβλέπεται να συνεισφέρει τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ στην προ φόρων κερδοφορία το 2028.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η εξαγορά της HSBC Malta, η ολοκλήρωση της οποίας τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2027, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αναμένεται έως το τέλος του 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το τίμημα ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα αποφέρει έκτακτο, μη επαναλαμβανόμενο λογιστικό κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ, λόγω αρνητικής υπεραξίας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εξαγορά θα ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα και θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της CrediaBank σε συστημική τράπεζα εντός του 2027.

Για το 2028, η διοίκηση προβλέπει επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ και καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ. Το 2030 οι αντίστοιχοι στόχοι αυξάνονται σε 360 εκατ. ευρώ και 14 δισ. ευρώ, με απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19%.

Ήδη, στο πρώτο εξάμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 842 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 16% και τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 45%, επιβεβαιώνοντας την αναπτυξιακή δυναμική της τράπεζας.