Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απορρόφησης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου της AstroBank, η Alpha Bank αναδείχθηκε στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Τη στρατηγική σημασία της κυπριακής αγοράς για την ανάπτυξη του Ομίλου Alpha Bank επιβεβαίωσε η επίσκεψη της ανώτατης διοίκησης στη Λευκωσία, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτρη Τσιτσιράγκο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση της ανανεωμένης εταιρικής ταυτότητας της τράπεζας και συνοδεύτηκε από σειρά επαφών με την πολιτειακή, θεσμική και επιχειρηματική ηγεσία της Κύπρου.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, η διοίκηση της Alpha Bank έγινε δεκτή από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και συναντήθηκε με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλο Πατσαλίδη. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επαφές με εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, με αντικείμενο τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας.

Η ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Κύπρο συνδέεται με σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις. Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και απορρόφησης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου της AstroBank, η Alpha Bank αναδείχθηκε στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Παράλληλα, οι συμφωνίες με την Altius Insurance και τη Universal Life αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ισχυρού ασφαλιστικού σχήματος, διευρύνοντας τις δραστηριότητες του Ομίλου στους κλάδους ζωής και γενικών ασφαλίσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, υπογράμμισε ότι η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, το οποίο, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με τη UniCredit, θα συνδέεται με 13 ευρωπαϊκές αγορές, υποστηρίζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ξεχωριστή στιγμή της επίσκεψης αποτέλεσαν τα εγκαίνια της έκθεσης «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Η έκθεση παρουσιάζει επιλεγμένα αντικείμενα από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, αναδεικνύοντας την ιστορική και πολιτιστική σημασία του νομίσματος. Ο πρόεδρος της Alpha Bank, Δημήτρης Τσιτσιράγκος, αναφέρθηκε στην 30ετή παρουσία της τράπεζας στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι οι υγιείς τράπεζες μετατρέπουν τις αποταμιεύσεις σε παραγωγικές επενδύσεις, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.