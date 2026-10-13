Η αλλαγή από Alpha Bank σε Alphabank δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική παρέμβαση ή μια ανανέωση του λογοτύπου, αλλά σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον Βασίλη Ψάλτη, την ολοκλήρωση ενός πολυετούς μετασχηματισμού και την έναρξη μιας νέας περιόδου ανάπτυξης.

Τη νέα ταυτότητα της τράπεζας, η οποία περνά από το «Alpha Bank» στο «Alpha bank», παρουσίασε ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης, σε ειδική εκδήλωση στο νέο κεντρικό κτίριο της Σταδίου 40. Ο επικεφαλής της Alphabank έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας, ανακοινώνοντας νέες υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις, αλλαγές στο μοντέλο εξυπηρέτησης, αλλά και σημαντικές παρεμβάσεις για τους εργαζομένους, με ελάχιστο εγγυημένο μικτό μισθό 2.300 ευρώ για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους από τον Μάρτιο του 2027.

Η αλλαγή από Alpha Bank σε Alphabank δεν αποτελεί απλώς μια αισθητική παρέμβαση ή μια ανανέωση του λογοτύπου, αλλά σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον Βασίλη Ψάλτη, την ολοκλήρωση ενός πολυετούς μετασχηματισμού και την έναρξη μιας νέας περιόδου ανάπτυξης.

Μιλώντας στην εκδήλωση για το rebranding, ο CEO της Alphabank υπογράμμισε ότι η νέα εταιρική ταυτότητα έρχεται να αποτυπώσει τις αλλαγές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στον οργανισμό τα τελευταία έξι χρόνια.

«Όταν έχει ήδη αλλάξει τον πυρήνα του ένας οργανισμός, τότε πρέπει να έχει και την ταυτότητα εκείνη που εκφράζει αυτή την αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η τράπεζα επέλεξε πρώτα να ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό της και στη συνέχεια να παρουσιάσει τη νέα της εικόνα.

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Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα μετασχηματισμού συνοδεύτηκε από υπερεπίτευξη των στόχων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περισσότερες χρηματοδοτήσεις, μεγαλύτερες επενδύσεις και διεύρυνση των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Η στρατηγική των συνεργασιών και το νέο τραπεζικό μοντέλο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Βασίλης Ψάλτης στη στρατηγική επιλογή της Alphabank να δημιουργήσει ένα ευρύ οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσα από συνεργασίες και εξαγορές.

Κεντρική θέση σε αυτή τη στρατηγική κατέχει η συνεργασία με τη UniCredit, η οποία προσφέρει πρόσβαση σε 13 ευρωπαϊκές αγορές και στην τεχνογνωσία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κινήσεις ενίσχυσης της επενδυτικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσίας, των κεφαλαιαγορών και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου εξυπηρέτησης.

«Δεν μεγαλώσαμε γιατί απλώς έπρεπε να αξιοποιήσουμε τα κεφάλαιά μας. Μεγαλώσαμε για να γίνουμε πιο χρήσιμοι στους πελάτες μας», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφοροποίηση της Alphabank έναντι του ανταγωνισμού βρίσκεται ακριβώς στην επιλογή να προηγηθούν οι ουσιαστικές αλλαγές και να ακολουθήσει η επικοινωνιακή τους αποτύπωση.

Το νέο λογότυπο και η συνεργασία με την Pentagram

Για τη δημιουργία της νέας ταυτότητας, η Alphabank συνεργάστηκε με τη διεθνή εταιρεία σχεδιασμού Pentagram, η οποία διαθέτει εμπειρία από συνεργασίες με μεγάλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως η Citi, η Mastercard και η American Express.

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι η ανανέωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία της τράπεζας και ιδιαίτερα στο εμβληματικό σύμβολο που συνδέεται με την παρακαταθήκη του Γιάννη Κωστόπουλου.

Όπως εξήγησε, το rebranding δεν περιορίζεται στα χρώματα, στην τυπογραφία και στο λογότυπο, αλλά επεκτείνεται στον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες βιώνουν τη σχέση τους με την τράπεζα.

«Η αντίληψη που σχηματίζει κανείς για εμάς δημιουργείται μέσα από όσα κάνουμε», σημείωσε, αναφερόμενος στην εμπειρία εξυπηρέτησης τόσο στα καταστήματα όσο και στα ψηφιακά κανάλια.

Νέα προϊόντα κάθε μήνα και αλλαγές στην εξυπηρέτηση

Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκεται η φιλοδοξία της Alphabank να εξελιχθεί στον βασικό χρηματοοικονομικό σύμβουλο ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Για τις επιχειρήσεις, η τράπεζα επιδιώκει να παρέχει όχι μόνο χρηματοδότηση, αλλά και στρατηγική συμβουλευτική, πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και υποστήριξη σε εξαγορές, επενδύσεις και επέκταση σε νέες αγορές.

Για τους ιδιώτες, προτεραιότητα αποτελούν οι σημαντικές αποφάσεις της ζωής τους, από την αγορά κατοικίας και την αποταμίευση έως τη δημιουργία επιχείρησης και τη διαχείριση περιουσίας.

Ο CEO προανήγγειλε ότι κάθε μήνα θα παρουσιάζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα για συγκεκριμένες ανάγκες πελατών.

Ταυτόχρονα, η Alphabank επενδύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών και στον επανασχεδιασμό του δικτύου καταστημάτων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην προσωπική συμβουλευτική.

Στόχος είναι ο πελάτης να απολαμβάνει ενιαία εξυπηρέτηση, ανεξάρτητα από το κανάλι επικοινωνίας που επιλέγει.

Μισθός 2.300 ευρώ για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στους εργαζομένους, με τον Βασίλη Ψάλτη να ανακοινώνει τρεις νέες πρωτοβουλίες.

Η πρώτη αφορά την καθιέρωση, από την 1η Μαρτίου 2027, ελάχιστου εγγυημένου μικτού μηνιαίου μισθού 2.300 ευρώ για όσους στελεχώνουν θέσεις χρηματοοικονομικών συμβούλων ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση συνδέεται με τη μετάβαση από τον παραδοσιακό relationship manager στον εξειδικευμένο financial advisor, έναν ρόλο που απαιτεί περισσότερη κατάρτιση, πιστοποιήσεις και εξειδίκευση.

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά τη δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, ώστε οι εργαζόμενοι της περιφέρειας να μην υποχρεώνονται να μετακινηθούν στην Αθήνα για να αναλάβουν θέσεις μεγαλύτερης ευθύνης.

Η τρίτη αφορά το πρόγραμμα Silver Together, μέσω του οποίου η τράπεζα φιλοδοξεί να γίνει ο πρώτος εργοδότης στην Ελλάδα που προσφέρει οργανωμένο πρόγραμμα φροντίδας ηλικιωμένων γονέων των εργαζομένων του.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει νοσοκομειακή περίθαλψη, καθημερινή υποστήριξη και συντονισμό υπηρεσιών φροντίδας.

Ο Βασίλης Ψάλτης υπενθύμισε επίσης ότι η τράπεζα έχει θεσπίσει κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ενώ μέσω του προγράμματος eBrain έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα περισσότεροι από 120 εργαζόμενοι από το εξωτερικό.

Alpha Campus: Επένδυση 55.000 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο ανανεωμένο κεντρικό κτίριο της Σταδίου 40, το οποίο αποτελεί μέρος του νέου Alpha Campus.

Όπως ανακοίνωσε ο CEO, το συγκρότημα θα ξεπερνά, σε πλήρη ανάπτυξη, τα 55.000 τετραγωνικά μέτρα, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά campuses σε ιστορικό κέντρο ευρωπαϊκής πόλης.

Η επένδυση εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στη στρατηγική στήριξης και αναζωογόνησης του κέντρου της Αθήνας.

Το στοίχημα της εμπιστοσύνης και η επόμενη ημέρα

Ο Βασίλης Ψάλτης αναγνώρισε ότι η ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος δεν συνοδεύτηκε αυτομάτως από αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

«Η κρίση άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ζωή των ανθρώπων», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη πρέπει να κερδηθεί μέσα από την καθημερινή εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας στην Παιδεία, στην Υγεία, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, προαναγγέλλοντας νέες πρωτοβουλίες.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο είναι το Investor Day της 5ης Νοεμβρίου, όπου θα παρουσιαστούν οι στρατηγικές προτεραιότητες και οι οικονομικοί στόχοι της επόμενης περιόδου.

Κλείνοντας, ο CEO της Alphabank έδωσε το στίγμα της νέας φιλοσοφίας, που συνοψίζεται στη λέξη «μαζί».

«Θέλουμε η Alpha Bank να είναι η πρώτη επιλογή. Όχι γιατί είναι η μεγαλύτερη, αλλά γιατί είναι η πιο χρήσιμη», ανέφερε.

Και κατέληξε: «Η αλλαγή μέσα στην τράπεζα έχει ήδη γίνει. Σήμερα βρίσκει τη φωνή της».