Σε ποιες περιοχές είναι πιθανό να βρέξει την 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία στη χώρα, με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους να επηρεάζουν αρκετές περιοχές έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Όπως ανέφερε στην ενημέρωσή του την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Αττική κατά τις βραδινές ώρες. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια.

Ποιες περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αυξημένη προσοχή απαιτείται στην ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία και το ανατολικό Πήλιο, όπου οι βροχές ενδέχεται να είναι έντονες και παρατεταμένες.

Στις περιοχές που χρειάζονται προσοχή περιλαμβάνονται η Ζαγορά, το Μούρεσι, το Πουρί, το Χορευτό, ο Άγιος Ιωάννης και η Τσαγκαράδα, καθώς και ο Βόλος, οι παρυφές του Πηλίου και οι χαμηλές περιοχές του Αλμυρού.

Παράλληλα, σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται στην ανατολική Εύβοια, στην περιοχή της Δίρφυος, στην ανατολική Λάρισα, στην Αγιά, στον Κίσσαβο και στο Μαυροβούνι.

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Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν επίσης οι Σποράδες, με τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόννησο να χρειάζονται αυξημένη προσοχή. Κατά τόπους έντονα φαινόμενα προβλέπονται ακόμη στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία και, από το βράδυ της Δευτέρας, στα Δωδεκάνησα.

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, το ορεινό ανάγλυφο και οι απότομες πλαγιές ευνοούν τη γρήγορη συγκέντρωση νερού και την εκδήλωση αιφνίδιων πλημμυρικών φαινομένων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχουν προηγηθεί σημαντικές βροχοπτώσεις.

Άστατος ο καιρός τη Δευτέρα - Ενισχύονται οι βοριάδες

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, νεφώσεις θα καλύπτουν μεγάλο μέρος της χώρας, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

Η Αττική θα επηρεαστεί από τις πρωινές ώρες, ενώ τα φαινόμενα θα φτάσουν έως τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, με ανατολικούς στις Σποράδες και νότιους στα νότια τμήματα, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ. Στη δυτική Ελλάδα θα επικρατήσουν αρχικά βορειοδυτικοί άνεμοι, ενώ στη συνέχεια θα ενισχυθούν οι βόρειοι και βορειοανατολικοί.

Προς το βράδυ, ισχυροί βοριάδες αναμένονται στον Θερμαϊκό και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου οι εντάσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με νέες βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, στην Πελοπόννησο, στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα και στην Κρήτη.

Το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη αναμένεται νέα επιδείνωση, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο και αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση, η δυτική και η βόρεια Ελλάδα αναμένεται να έχουν γενικά καλύτερες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Αντίθετα, από τη νοτιοανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες έως την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική, την ανατολική Πελοπόννησο και μεγάλο μέρος του Αιγαίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές, μπόρες και καταιγίδες.

Στην Αττική και στην υπόλοιπη νότια ηπειρωτική χώρα τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά από αργά το μεσημέρι και μετά. Αντίθετα, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα η αστάθεια ενδέχεται να διατηρηθεί έως το βράδυ.

Πτώση της θερμοκρασίας και ψυχροί βοριάδες

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, με περισσότερο φθινοπωρινές συνθήκες να επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια προάστια θα κυμανθεί περίπου στους 16 με 17 βαθμούς.

Στα ορεινά, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να υποχωρήσουν στους 3 με 5 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τη βόρεια Κρήτη, όπου ενδέχεται να επιμείνουν τοπικές μπόρες.

Νέα αλλαγή του καιρού στις αρχές Νοεμβρίου

Ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρθηκε και στις πρώτες ενδείξεις για τις αρχές Νοεμβρίου, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πιθανότητες για νέες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν πιθανή έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Όπως διευκρίνισε, η εξέλιξη αυτή θα αξιολογηθεί με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα των επόμενων ημερών.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=Bj-OX3VU2qE}