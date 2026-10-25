Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται το αποκορύφωμα στο νότιο μισό της χώρας, με έντονα και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, τα οποία θα επιμείνουν έως και την Τρίτη, συνοδευόμενα από βοριάδες 6-7 μποφόρ.

Αλλάζει ο καιρός από σήμερα με καταιγίδες σε πολλές περιοχές, ενώ η κακοκαιρία έρχεται αύριο και στην Αττική. Όπως εξήγησε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από σήμερα Κυριακή, όμως, η εικόνα αλλάζει δραματικά. Οι βροχές ξεκινούν από τα δυτικά παράκτια και το Ιόνιο, ενώ μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν κυκλώσει την Πελοπόννησο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ισχυρές καταιγίδες. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται το αποκορύφωμα στο νότιο μισό της χώρας, με έντονα και πιθανώς ισχυρά φαινόμενα σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, τα οποία θα επιμείνουν έως και την Τρίτη, συνοδευόμενα από βοριάδες 6-7 μποφόρ.

Στο μάτι του καιρού η Αττική

Ειδικά για την περιοχή της Αττικής (αλλά και της Εύβοιας), η Δευτέρα φέρνει ραγδαία επιδείνωση. Ένα ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα θα κυριαρχήσει στο Λεκανοπέδιο, φέρνοντας μαζί του αξιόλογες βροχοπτώσεις και κάνοντας την ομπρέλα απαραίτητο αξεσουάρ για το ξεκίνημα της εβδομάδας.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου: Κρύο, 8 μποφόρ και ο γρίφος της Αθήνας

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην Τετάρτη, 28η Οκτωβρίου. Οι εορτασμοί στο Αιγαίο θα γίνουν με θυελλώδεις βοριάδες που ίσως αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, ρίχνοντας αισθητά τον υδράργυρο. Την ίδια ώρα, η Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια έως τη Θεσσαλία (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης) θα απολαμβάνουν σαφώς βελτιωμένο καιρό.

Το αν τελικά θα βρέξει στην Αττική ανήμερα της εθνικής εορτής παραμένει σε εκκρεμότητα. Όλα θα κριθούν από την ακριβή πορεία που θα ακολουθήσει το βαρομετρικό χαμηλό, με τα ανατολικά ηπειρωτικά να διατηρούν μια μικρή πιθανότητα για τοπικές νεφώσεις και ψιχάλες λόγω του βοριά.

Μπορεί η Πέμπτη να προσφέρει μια πρόσκαιρη ανάσα καλοκαιρίας, όμως ο χειμώνας κάνει ξεκάθαρα την εμφάνισή του. Από την Παρασκευή και το Σάββατο, ένα νέο, πιο ψυχρό σύστημα καταβαίνει από τον βορρά, ρίχνοντας κι άλλο τη θερμοκρασία και βάζοντάς μας για τα καλά σε κλίμα Νοεμβρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα, με επίκεντρο το Ιόνιο και τις δυτικές παράκτιες περιοχές, ενώ από το βράδυ της Κυριακής θα επεκταθούν στην Πελοπόννησο.

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα νότια τμήματα της χώρας τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες που κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου, καθώς η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο ενδέχεται να επηρεάσει τις θαλάσσιες μετακινήσεις και τις υπαίθριες εκδηλώσεις.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή (25/10)

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου αναμένεται επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα βορειοδυτικά, γρήγορα στη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά σε Θεσσαλία, Στερεά, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σποράδες και προς το βράδυ σε Κυκλάδες και Κρήτη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες.

{https://x.com/KolydasT/status/2114160120254853533}

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκίνησαν οι βροχές και οι καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα υπάρξουν έντονα φαινόμενα

Η επέλαση της κακοκαιρίας ξεκίνησε καθώς από τα ξημερώματα της Κυριακής (25.10.2026) σε πολλές περιοχές της χώρες εκδηλώνονται βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Από το βράδυ της Κυριακής θα αρχίσει να επηρεάζει και την Πελοπόννησο με σχετικά αρκετές βροχές και καταιγίδες. Βροχές αναμένονται και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το πρωί της Δευτέρας αναμένονται έντονα φαινόμενα στην Πελοπόννησο και στο Αιγαίο από τις Κυκλάδες έως και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Γενικά σε όλο το νότιο κομμάτι της χώρας, αναμένονται αρκετές βροχές, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ενώ είναι πιθανό να είναι ισχυρά αυτά τα φαινόμενα. Στην περιοχή της Αττικής και της Εύβοιας τη Δευτέρα θα υπάρξει ένα βορειοανατολικό ρεύμα, το οποίο θα ενισχυθεί και θα σημειωθούν βροχές.

Την Τρίτη θα υπάρχουν έντονες βροχοπτώσεις στην ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Βροχοπτώσεις και σχετικά ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να σημειωθούν και στην Κρήτη.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς τα ανατολικά, οπότε γενικά θα επικρατήσει ένας βοριάς που θα έχει και μεγάλες εντάσεις και από την Τρίτη περιμένουμε να φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ.

Την Τετάρτη (28/10) είναι πιθανό να φτάσουμε και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε θα πέσει λίγο ακόμα και η θερμοκρασία. Επίσης από την Τετάρτη θα αρχίσει και μία βελτίωση του καιρού στη Δυτική Ελλάδα και στα βόρεια, μέχρι και τη Θεσσαλία. Από την Πέμπτη θα αρχίσει η βελτίωση του καιρού.