Οι κυρώσεις εντάσσονται στην επιχείρηση «Operation Economic Outcast».

Νέες αμερικανικές κυρώσεις με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, βάζοντας στο στόχαστρο τη δικηγορική εταιρεία Karnakis and Karnakis, με παρουσία στην Ελλάδα και τον Παναμά, για τη φερόμενη εμπλοκή της σε δίκτυα που υποστηρίζουν τον «σκιώδη στόλο» του Ιράν. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν πως διερευνούν πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζει η Τεχεράνη, σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.

Οι κυρώσεις εντάσσονται στην επιχείρηση «Operation Economic Outcast», μέσω της οποίας η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει τις οικονομικές δραστηριότητες που επιτρέπουν στο Ιράν να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις και να εξασφαλίζει έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και άλλων προϊόντων.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Karnakis and Karnakis παρείχε επί σειρά ετών νομικές και εταιρικές υπηρεσίες για τη δημιουργία ναυτιλιακών σχημάτων που χρησιμοποιούνταν στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων και χάλυβα, συνολικής αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Karnakis and Karnakis ιδρύθηκε και ανήκει στους Σοφιανό Καρνάκη και Κωνσταντίνο Καρνάκη, οι οποίοι διαθέτουν διπλή υπηκοότητα Ελλάδας και Παναμά.

Στις κυρώσεις περιλαμβάνονται επίσης οι Ιωάννης Καρνάκης, Πέδρο Ορτέγκα Τζόουνς και Ρομπέρτο Ορτέγκα Τζόουνς, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία και διαχείριση των εταιρικών σχημάτων.

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Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι στελέχη της δικηγορικής εταιρείας εμφανίζονταν ως διευθυντές και αξιωματούχοι εταιρειών, προκειμένου να αποκρύπτεται η ταυτότητα των πραγματικών δικαιούχων.

Μεταξύ των εταιρειών που φέρεται να είχε συστήσει η Karnakis and Karnakis περιλαμβάνονται οι Skyros Maritime and Trading S.A., Corfu Maritime and Trading S.A. και Elias Shipping and Trading Group S.A., οι οποίες είχαν ήδη ενταχθεί σε αμερικανικούς καταλόγους κυρώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συμβολή της στη δημιουργία εταιρικών δομών για το ναυτιλιακό δίκτυο του Ιρανού επιχειρηματία Σαγέντ Ασαντολάχ Εμαμτζομέχ, το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, διακινούσε ιρανικό υγραέριο και αργό πετρέλαιο αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών βρίσκεται επίσης η Roxette Maritime Shipping and Trading S.A., με παρουσία στην Ελλάδα και τον Παναμά, για την οποία η Karnakis and Karnakis παρείχε υπηρεσίες εταιρικής εκπροσώπησης.

Η Roxette διαχειρίζεται ή εκμεταλλεύεται επτά φορτηγά πλοία υπό σημαία Παναμά: ANEMOS, GLORIS, PRIDE, DESTINY, FLAMINGO 1, HARMONY και PRINCE.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ANEMOS, GLORIS και PRIDE μετέφεραν κατά το προηγούμενο έτος φορτία ιρανικής προέλευσης, μεταξύ των οποίων πετροχημικά προϊόντα και χάλυβα.

Ακόμη, κυρώσεις επιβλήθηκαν στις Amigoz Singapore PTE. Ltd. και Whales Shipping Line LLC, με έδρα τη Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι αντίστοιχα, καθώς και στα πλοία WHALES DIAMOND και WHALES PEARL.

Στο μικροσκόπιο ελληνική τράπεζα

Ξεχωριστή σημασία αποκτά η αναφορά του Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών σε έρευνα για πιθανές σχέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν και οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη.

Το FinCEN γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται με ευρωπαϊκές αρχές, μεταξύ των οποίων και ελληνικές, ενώ αξιοποιεί ειδικές εξουσίες για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με πιθανές ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι προχώρησε για πρώτη φορά στην έκδοση διοικητικής κλήτευσης βάσει συγκεκριμένης διάταξης του αμερικανικού νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, στο πλαίσιο της διερεύνησης πιθανών διασυνδέσεων της ελληνικής τράπεζας με το Ιράν.

Η τράπεζα δεν κατονομάζεται στην ανακοίνωση, ούτε αναφέρεται ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις.

Οι νέες κυρώσεις προβλέπουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που εμπίπτουν στην αμερικανική δικαιοδοσία και περιορισμούς στις συναλλαγές με τα πρόσωπα και τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους.

Επιπλέον, ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που διευκολύνουν σημαντικές συναλλαγές με πρόσωπα υπό κυρώσεις κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν δευτερογενείς κυρώσεις, ακόμη και αποκλεισμό από κρίσιμες υπηρεσίες του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί ότι η επιχείρηση «Operation Economic Outcast», η οποία ανακοινώθηκε στις 24 Αυγούστου 2026, θα συνεχιστεί με στόχο τον εντοπισμό και την αποκοπή των οικονομικών δικτύων που επιτρέπουν στο Ιράν να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις.

«Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα είτε βρίσκεστε στο γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, εάν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.