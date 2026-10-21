Οι εισπράξεις από φόρους εισοδήματος και περιουσίας διαμορφώθηκαν στα 8,62 δισ. ευρώ, έναντι 7,75 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές αυξήθηκαν στα 10,98 δισ. ευρώ, από 10,44 δισ. ευρώ.

Στα 5,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 3,92 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 33,4%.

Παράλληλα, το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε στα 3,12 δισ. ευρώ, ενώ το δημόσιο χρέος υποχώρησε στα 358,65 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 140,8% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 1,92 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος συνδέεται με την εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 33,90 δισ. ευρώ, από 31,63 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 7,2%.

Φορολογικά έσοδα

Σημαντική ήταν η άνοδος των φορολογικών εσόδων. Οι εισπράξεις από φόρους εισοδήματος και περιουσίας διαμορφώθηκαν στα 8,62 δισ. ευρώ, έναντι 7,75 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα έσοδα από φόρους στην παραγωγή και στις εισαγωγές αυξήθηκαν στα 10,98 δισ. ευρώ, από 10,44 δισ. ευρώ.

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Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν στα 8,05 δισ. ευρώ, έναντι 8,02 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν στα 30,78 δισ. ευρώ, από 29,71 δισ. ευρώ πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6%.

Οι πρωτογενείς δαπάνες ανήλθαν στα 28,67 δισ. ευρώ, έναντι 27,71 δισ. ευρώ, ενώ οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν στα 12,82 δισ. ευρώ, από 11,77 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι δαπάνες για τόκους διαμορφώθηκαν στα 2,11 δισ. ευρώ, έναντι 2,01 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Όσον αφορά το δημόσιο χρέος, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η ονομαστική αξία του περιορίστηκε στα 358,65 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026, έναντι 368,61 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά περίπου 10 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το τέλος του 2025, όταν το χρέος ανερχόταν στα 362,99 δισ. ευρώ, η μείωση διαμορφώθηκε σε 4,35 δισ. ευρώ.

Η υποχώρηση του χρέους συνδέεται κυρίως με τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων στα 250,39 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των χρεογράφων αυξήθηκε στα 100,66 δισ. ευρώ.