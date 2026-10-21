Η εξέχουσα θέση των προϊόντων με θέμα τον στρατό συμβαδίζει με την αυξανόμενη έμφαση στη στρατιωτική-πατριωτική εκπαίδευση στα ρωσικά σχολεία, όπου η βασική στρατιωτική εκπαίδευση έχει επιστρέψει και τα εγχειρίδια Ιστορίας αντικατοπτρίζουν το αφήγημα του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στον υποστηριζόμενο από το κράτος διαγωνισμό παιχνιδιού στη Ρωσία μια λούτρινη γάτα, ντυμένη ως οδηγός τεθωρακισμένου, στέκεται δίπλα σε χαρακτήρες από σλάβικα παραμύθια, σε ένα μοντέλο πυρηνοκίνητου παγοθραυστικού και σε γαλανομάτες κούκλες με στολές του ρωσικού στρατού από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ετήσιος διαγωνισμός «Εγχώριου Παιχνιδιού» εγκαινιάστηκε το 2024 και επιδιώκει να προωθήσει τα παιχνίδια που κατασκευάζονται στη χώρα και αντανακλούν τον ρωσικό πολιτισμό, την ιστορία και τις πνευματικές και ηθικές αξίες της, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ογδόντα φιναλίστ παρουσίασαν προχθές Δευτέρα τις δημιουργίες τους σε ένα τεράστιο εκθεσιακό κέντρο στη Μόσχα, όπου παιδιά ζωγράφισαν προσεκτικά λαϊκά σχέδια πάνω σε ξύλινα παιχνίδια, έπαιξαν με παιχνίδια τύπου Lego ή ένα αντίγραφο πυραύλου από τη σοβιετική εποχή και κατασκεύασαν παραδοσιακά εξοχικά σπίτια με πολύχρωμα τουβλάκια.

«Εδώ, ειδικά στην εκπαίδευση, υπάρχει σήμερα μια έντονη έμφαση στη διασφάλιση ότι τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την πατρίδα τους μέσω του παιχνιδιού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό: όχι διά της βίας, αλλά μέσα από το παιχνίδι», λέει η Βαλέρια Μιχάλεβα-Ουστίνσκαγια, πρόεδρος της Εθνικής Ενωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης, φορώντας παραδοσιακή στολή και κάλυμμα κεφαλής, στο μπροστινό μέρος του οποίου αναγράφεται η λέξη «ΡΩΣΙΑ» με μια γραμματοσειρά παλαιού τύπου.

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Ποζάρει για μια φωτογραφία με μια κούκλα που επανέρχεται μόνη της σε όρθια θέση, βαμμένη στα χρώματα της ρωσικής σημαίας και με την επιγραφή: «Δεν μπορείτε να μας ρίξετε κάτω!»

Κατήχηση

Ο διαγωνισμός εντάσσεται στην ευρύτερη κίνηση των αρχών- από τότε που έγινε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022-να προωθήσουν στα παιδιά τον πατριωτισμό, τις εκδοχές της Ιστορίας που εγκρίνει το Κρεμλίνο και αυτό που το κράτος χαρακτηρίζει παραδοσιακές αξίες.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία έχει καταδικάσει ως κρατική κατήχηση στοιχεία του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι νικητές θα λάβουν βοήθεια για την κατασκευή και προώθηση των παιχνιδιών τους, καθώς και τη δυνατότητα συμπερίληψης σε κατάλογο του υπουργείου Παιδείας με προτεινόμενα προϊόντα για νηπιαγωγεία και σχολεία.

«Θέλουμε να μιλήσουμε στα παιδιά για σημαντικά γεγονότα στη χώρα μας σε γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν», λέει η Τατιάνα Κασίνα, ειδικός δημοσίων σχέσεων για την κατασκευάστρια εταιρεία παιχνιδιών Vesna, της οποίας η συλλογή από κούκλες με τίτλο «Οι Ηρωες» και με διακριτικά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ήταν μια από τους 30 νικητές που επιλέχθηκαν.

Η εξέχουσα θέση των προϊόντων με θέμα τον στρατό συμβαδίζει με την αυξανόμενη έμφαση στη στρατιωτική-πατριωτική εκπαίδευση στα ρωσικά σχολεία, όπου η βασική στρατιωτική εκπαίδευση έχει επιστρέψει και τα εγχειρίδια Ιστορίας αντικατοπτρίζουν το αφήγημα του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το φαβορί πάντως του κοινού δεν είχε μιλιταριστικές αποχρώσεις. Μια διαδικτυακή ψηφοφορία απένειμε το βραβείο κοινού στο "Beaver Laboratory", ένα κιτ με μικροσκόπιο και θέμα τον κάστορα.

{https://www.youtube.com/watch?v=3YSs0OELbHo}

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ