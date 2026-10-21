«Κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία Καρυστιανού», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Σφοδρή επίθεση κατά των εταιρειών δημοσκοπήσεων «που παρουσιάζουν κίβδηλα στοιχεία» εξαπολύει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με φόντο τις τελευταίες δημοσκοπικές μετρήσεις που δείχνουν πτώση του κόμματος.

Με αφορμή την τελευταία, που δείχνει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εκτός Βουλής, εκδόθηκε ανακοίνωση, στην οποία γίνεται προειδοποίηση ότι οι εταιρείες αυτές «θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο πόλεμος σας στο αποκορύφωμα του. Κάρφος στον οφθαλμό σας η Μαρία Καρυστιανού. Όλες οι εταιρίες δημοσκοπήσεων που παρουσιάζουν κίβδηλα στοιχεία θα λογοδοτήσουν την επομένη των εκλογών. Σας το υποσχόμαστε!

Γραφείο Τύπου Κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία».