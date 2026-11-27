Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξακολουθεί να είναι από τους λιγότερο δημοφιλείς πολιτικούς, με μόνο την αρχηγό της AfD Αλίς Βάιντελ να τον ξεπερνά σε αρνητικές γνώμες.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διατηρεί το προβάδισμά της και σε νέα δημοσκόπηση, στην οποία μεταξύ άλλων αναδεικνύεται η δυσαρέσκεια των πολιτών για να την ανάληψη νέου χρέους στο νέο προϋπολογισμό, αλλά και η δυσπιστία σχετικά με την ανθεκτικότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Στο «Πολιτικό Βαρόμετρο» του ZDF η AfD προηγείται με 28% χωρίς μεταβολή των ποσοστών της, ενώ η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) υποχωρεί στο 21% (-1).

Ακολουθούν οι Πράσινοι, οι οποίοι παραμένουν στο 15%, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 14% (+1) και η Αριστερά με 10%, επίσης χωρίς μεταβολή της δύναμής της. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εξακολουθεί να είναι από τους λιγότερο δημοφιλείς πολιτικούς, με μόνο την αρχηγό της AfD Αλίς Βάιντελ να τον ξεπερνά σε αρνητικές γνώμες, ενώ η κυβέρνησή του συγκεντρώνει 71% (+2) αρνητικές κρίσεις και μόλις 24% (-2) θετικές. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, το 50% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αντέξει έως το τέλος της θητείας του το 2029, με το 46% να απαντά το αντίθετο.

Σε ερώτηση σχετικά με την ανάληψη νέου χρέους για την εξυπηρέτηση τρεχουσών αναγκών του προϋπολογισμού, το 59% δεν θεωρεί την απόφαση ορθή, ενώ το 39% εκφράζει διαφορετική άποψη.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, το 64% απαντά ότι θεωρεί τη Ρωσία «μεγάλη απειλή» για τη Γερμανία, με το 34% να απαντά αρνητικά. Στο ίδιο πνεύμα, το 41% πιστεύει ότι η Γερμανία ενισχύει επαρκώς την άμυνά της έναντι της Ρωσίας, το 31% ότι δεν γίνονται αρκετά σε αυτή την κατεύθυνση και το 19% ότι γίνονται υπερβολικά πολλά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ