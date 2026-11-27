Τα υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν διατυπώσει αρνητικές εισηγήσεις.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξελίξεις γύρω από τη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου εταιρείας τουρκικών συμφερόντων στον τομέα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, μια υπόθεση με ευρύτερες προεκτάσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία των στρατηγικών υποδομών της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχουν διατυπώσει αρνητικές εισηγήσεις, στη βάση εκτιμήσεων που συνδέονται με την ανάγκη διασφάλισης των κρίσιμων υποδομών έναντι ενδεχόμενων κινδύνων από την παρουσία επιχειρηματικών συμφερόντων τρίτων χωρών. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα καταγράφεται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο, η οποία φέρεται να αποσκοπεί στην επανεξέταση των θέσεων που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο της αρμόδιας επιτροπής.

Αξιοσημείωτη θεωρείται, στο πλαίσιο αυτό, η φερόμενη διαφοροποίηση της στάσης του εκπροσώπου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος, κατά την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής, εμφανίστηκε θετικά διακείμενος έναντι της προοπτικής υλοποίησης της επένδυσης. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου υπουργείου, αλλά και της αυξημένης γεωστρατηγικής σημασίας της Κρήτης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Χωρίς να προδικάζεται η τελική έκβαση της διαδικασίας, εύλογα ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με τις παραμέτρους που ενδεχομένως οδηγούν στην αναθεώρηση των αρχικών αξιολογήσεων, την προέλευση των σχετικών πολιτικών πρωτοβουλιών και το κατά πόσον έχουν προκύψει νέα δεδομένα που δικαιολογούν μια διαφορετική προσέγγιση.

Η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αποτελεί αναμφίβολα σημαντική παράμετρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Εντούτοις, όταν αυτές αφορούν υποδομές αυξημένης στρατηγικής σημασίας, η αξιολόγησή τους προϋποθέτει ιδιαίτερη θεσμική προσοχή, συνεκτίμηση των γεωπολιτικών δεδομένων και σαφή ιεράρχηση των εθνικών προτεραιοτήτων.

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