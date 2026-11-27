Οι καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων ανήλθαν σε 17.069 το 2025, έναντι 15.180 το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 12,4%.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων στην Ελλάδα, με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) να δείχνουν ότι το 2025 ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, παρά τη συνολική υποχώρηση των συμβολαιογραφικών εργασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, οι καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων ανήλθαν σε 17.069 το 2025, έναντι 15.180 το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 12,4%. Πρόκειται για 1.889 περισσότερες πράξεις μέσα σε έναν χρόνο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση σε βάθος δεκαετίας. Το 2016 είχαν καταγραφεί μόλις 2.288 καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων, με τον αριθμό τους να έχει υπερδιπλασιαστεί έως το 2025, σημειώνοντας συνολική αύξηση κατά 646%.

Ενδεικτική της εξέλιξης είναι η διαχρονική πορεία των σχετικών πράξεων. Το 2017 οι καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων ανήλθαν σε 4.520, το 2018 σε 6.994 και το 2019 σε 8.255. Ακολούθησε υποχώρηση στις 6.846 το 2020 και στις 6.199 το 2021.

Το 2022 καταγράφηκε απότομη αύξηση στις 14.939 καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων, ενώ το 2023 ο αριθμός τους διαμορφώθηκε σε 14.821. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε το 2024 και το 2025, οπότε ξεπεράστηκε το όριο των 17.000 πράξεων.

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Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν το 2025 οι ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί, οι οποίοι ανήλθαν σε 8.689, έναντι 9.633 το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,8%.

Από το σύνολο των πλειστηριασμών του 2025, οι 8.635 αφορούσαν ακίνητα και μόλις 54 κινητά περιουσιακά στοιχεία.

Ωστόσο, παρά την ετήσια υποχώρηση, η αύξηση των ολοκληρωμένων πλειστηριασμών σε βάθος δεκαετίας ανέρχεται σε 1.100,1%, καθώς το 2016 είχαν καταγραφεί μόλις 724.

Σημειώνεται ότι στα συγκεκριμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνονται μόνο οι ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί, ενώ οι αναστολές, οι ματαιώσεις και οι άγονοι πλειστηριασμοί καταγράφονται στην κατηγορία των λοιπών συμβολαιογραφικών πράξεων.

Πού καταγράφονται οι περισσότερες κατασχετήριες εκθέσεις

Σε επίπεδο περιφερειών Εφετείων, η Αθήνα συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό καταθέσεων κατασχετηρίων εκθέσεων, με 5.207 πράξεις το 2025. Ακολουθούν η Θεσσαλονίκη με 3.049 και η Λάρισα με 2.091.

Στις τρεις αυτές δικαστικές περιφέρειες καταγράφηκαν συνολικά 10.347 καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων, αριθμός που αντιστοιχεί στο 60,6% του συνόλου της επικράτειας.

Στην περιφέρεια Εφετείου Ναυπλίου καταγράφηκαν 894 αντίστοιχες πράξεις, στη Θράκη 742, στην Πάτρα 691, στην Κρήτη 573 και στη Δυτική Μακεδονία 545.

Υποχώρηση στις αγοραπωλησίες ακινήτων

Την ίδια ώρα, οι αγοραπωλησίες ακινήτων παρουσίασαν μείωση κατά 3,8%, καθώς διαμορφώθηκαν σε 140.271 το 2025, έναντι 145.765 το 2024. Σε σύγκριση, πάντως, με το 2016, καταγράφεται αύξηση κατά 131,7%.

Οι γονικές παροχές μειώθηκαν κατά 1,3%, στις 37.573, ενώ οι δωρεές εν ζωή αυξήθηκαν κατά 0,5%, στις 21.525.

Τη μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών συμβολαιογραφικών πράξεων σημείωσαν οι διαθήκες, με άνοδο κατά 42%, φτάνοντας τις 55.997. Ακολούθησαν οι συναινετικές λύσεις συμφώνων συμβίωσης με αύξηση 13,7% και οι καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων με 12,4%.

Μείωση στο σύνολο των συμβολαιογραφικών πράξεων

Συνολικά, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 943.869 συμβολαιογραφικές πράξεις στην Ελλάδα, έναντι 961.967 το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 1,9%. Σε βάθος δεκαετίας, ωστόσο, οι συμβολαιογραφικές εργασίες εμφανίζονται αυξημένες κατά 71,3%.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των συμβολαιογραφικών συλλόγων της χώρας, με το ποσοστό κάλυψης να ανέρχεται σε 96,9%.