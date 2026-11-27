Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη.

«Από τη στιγμή που μπήκε στο δυναμικό του Υπουργείου Εσωτερικών, ακόμα και αυτή η δραστηριότητα των συγγενών, όσο διαρκούν τα καθήκοντά του αυτά, θα πρέπει να ανασταλεί ή, τέλος πάντων, με έναν τρόπο να μην συνεχιστεί», είπε ο Παύλος Μαρινάκης για την υπόθεση Λιάκου.

«Καταρχάς, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για κανέναν στην πολιτική. Για κανέναν, είτε είναι στο κόμμα που ανήκουμε, είτε είναι σε κάποιο άλλο κόμμα. Γι' αυτό ακριβώς και τις πρώτες ημέρες που υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα για τον κ. Χατζηγιαννάκη που αφορούσαν δραστηριότητα συγγενών του, είχα δώσει ακριβώς αυτή την απάντηση και εγώ και συνολικά όλα τα στελέχη. Είχαμε πει ότι όπως δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τον κ. Λιάκο, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και για τον κ. Χατζηγιαννάκη», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον «Αθήνα 98,4» για τις δύο υποθέσεις και πρόσθεσε: «Και αυτό πρέπει να το συμφωνήσουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει οι όποιοι συγγενείς, εφόσον ερωτώνται και οι όποιοι αναθέτουν να είναι υπόλογοι για κάθε ανάθεση ξεχωριστά. Προσέξτε: Από την πρώτη στιγμή, τόσο εγώ όσο και οποιοσδήποτε άλλος από την κυβέρνηση ή την κοινοβουλευτική ομάδα, ήμασταν σαφείς. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα υπερασπιστούμε — όχι γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι μεμπτό, αλλά γιατί δεν είναι δική μας αρμοδιότητα — την επαγγελματική δραστηριότητα ενός συγγενή και μάλιστα δεύτερου βαθμού, ενός κυβερνητικού στελέχους ή ενός βουλευτή. Αυτό είναι δουλειά του ιδίου του συγγενούς και της αναθέτουσας κάθε φορά αρχής. Προβλέπεται ένα ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο απευθείας αναθέσεων. Το ζητούμενο είναι πάντοτε αυτές να οδηγούν σε κάποια παραδοτέα. Οι απευθείας αναθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης στην τελευταία πλήρη φορολογική χρονιά είναι το 4%, με βάση τα ποσά, επί του συνόλου των αναθέσεων.

Δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι αναθέσεις, επειδή έγιναν, είναι παράτυπες. Κάθε ανάθεση αξιολογείται με βάση το αν υπάρχουν παραδοτέα, εάν η αναθέτουσα, αυτός που την πήρε την ανάθεση είχε την κατάρτιση για να την εκπληρώσει, και εφόσον όλα αυτά ελέγχονται και είναι εντάξει, προφανώς ολοκληρώνεται η ανάθεση. Και ο κάθε αναθέτων, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι κεντρική κυβέρνηση, αξιολογείται. Κλείνω, λοιπόν, αυτή την παρένθεση και λέω: άρα, μέχρι το σημείο των αποκαλύψεων που αφορούσαν τον ίδιο τον κύριο Χατζηγιαννάκη και όχι συγγενείς του, η απάντηση ήταν μία και προφανής. Αλίμονο αν είχαμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αντιθέτως, δύο μέτρα και δύο σταθμά φάνηκε ότι είχε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ενέτασσε στην ευρύτερη κατηγορία κατά του Πρωθυπουργού περί «αρχιερέα της διαφθοράς» και την περίπτωση Λιάκου, ενώ αφορούσε συγγενικά του πρόσωπα χωρίς κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση και ακολούθησε εντελώς άλλη στάση στις ανακοινώσεις περί του κύριου Χατζηγιαννάκη. Τις επόμενες ημέρες, όμως, προέκυψαν στοιχεία από δημοσιεύματα σειράς μέσων, δηλαδή της ηλεκτρονικής σελίδας των «Παραπολιτικών» (στη συνέχεια είδα και άλλα sites, είδα το «New Post», είδα μια σειρά από μέσα), με διάφορες συμβάσεις απευθείας, εταιρειών που είναι ο ίδιος ο κύριος Χατζηγιαννάκης, ο γραμματέας της ΕΛ.ΑΣ., με διάφορες, -ας πούμε, τον ένα δήμο συγκεκριμένο κτλ. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν βγήκαμε ως αυτόκλητοι εισαγγελείς ή ανακριτές να βγούμε και να βγάλουμε πόρισμα. Θέσαμε κάποια ερωτήματα, εύλογα και από τη στιγμή, μάλιστα, όπως είπα χθες, που ο κύριος Χατζηγιαννάκης είπε ότι «ήταν όλα σε γνώση του κυρίου Τσίπρα», τα ερωτήματα αυτά μεταφέρθηκαν στον πρόεδρο της ΕΛ.ΑΣ. Εντελώς διαφορετική συμπεριφορά. Ούτε τηλεδικαστήρια, ούτε «αθώος» ή «ένοχος» σε δημόσια μετάδοση και ούτε καμία τέτοια τακτική, η οποία έχει πληγώσει συνολικά όχι μόνο το πολιτικό σύστημα αλλά και συνολικά τη χώρα τα τελευταία χρόνια, είτε μιλάμε για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είτε μιλάμε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ -όπου βαφτίστηκαν, πριν καλά-καλά δώσουν εξηγήσεις, «υπόδικοι» βουλευτές και, ο ένας μετά τον άλλον, η υπόθεσή τους έχει πάει στο αρχείο, και όσοι έχουν μείνει θα εκδικαστούν με το τεκμήριο της αθωότητας- είτε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση».

Σχετικά με την ανάληψη πολιτικής ευθύνης υπουργού και την περίπτωση που προκύψουν στοιχεία ότι γνώριζε ή μπορούσε να γνωρίζει για συναλλαγές συγγενών του με το Δημόσιο

«Θεωρώ ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, τελεία. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Κάθε πολιτικός πρέπει να κρίνεται για τη διαδρομή του, αυτά τα οποία λέει, αυτά τα οποία κάνει, το βίο του, εκείνος προσωπικά και να μην απαντάει, προσέξτε, εννοείται πως οι ίδιοι πρέπει να απαντάνε κάθε φορά… Να μην του χρεώνονται υποθέσεις οι οποίες είναι υποθέσεις συγγενών. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Εκτός εάν με τα όποια συγγενικά πρόσωπα προκύπτει επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση. Η απάντηση για μένα αυτή είναι καθαρή. Τώρα, το αν πρέπει, από τη στιγμή που ένας πολιτικός αναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως στην περίπτωση του κυρίου Λιάκου, που έχουν να κάνουν με ένα υπουργείο που, ασχέτως των όποιων αρμοδιοτήτων ειδικώς του ανατεθούν, σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό είναι και μια διαχείριση που πρέπει να κάνει η ίδια η οικογένεια για την ίδια την προστασία και του συγγενή που είναι πολιτικός και βέβαια, δηλαδή, για να μην υπάρχει και ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Είπα μια, τέλος πάντων, φράση η οποία κάποιοι την είδαν κάπως — είδα κάποια Μέσα σήμερα. Άμεση σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να μην υπάρχει, δηλαδή δεν έχει ο ίδιος σχέση με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά όταν ένας συγγενής… εδώ είναι μέσω του συγγενούς, δηλαδή έμμεση. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να είναι ένας πολιτικός που να έχει κάποια συνεργασία με δήμους και να αναλαμβάνει εκεί — μιλάμε για άμεση σύγκρουση συμφερόντων. Όταν είναι ένας συγγενής είναι μέσω του συγγενούς. Έστω και με αυτόν τον τρόπο, θεωρούμε — γι' αυτό και έγινε η σχετική σύσταση στον κύριο Λιάκο — ότι, τη στιγμή που μπήκε στο δυναμικό του Υπουργείου Εσωτερικών, ακόμα και αυτή η δραστηριότητα των συγγενών, όσο διαρκούν τα καθήκοντά του αυτά, θα πρέπει να ανασταλεί ή, τέλος πάντων, με έναν τρόπο να μην συνεχιστεί», συνέχισε.

Για την ανακοίνωση του κ. Χατζηδάκη

«Ναι, και είπε και κάποια πράγματα για τις αρμοδιότητές του ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Πάρα πολύ λογικές, νομίζω, αυτές οι διατυπώσεις. Άρα, εδώ, ούτε συμψηφισμό κάνουμε ούτε πάμε να κάνουμε το άσπρο μαύρο, αλλά είναι πάρα πολύ άδικο για τον οποιονδήποτε πολιτικό. Την ίδια απάντηση έδωσα, μέχρι να βγουν κάποια δημοσιεύματα που αφορούσαν τον ίδιο και για τον ίδιο και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Η ίδια ακριβώς απάντηση — είναι αυτονόητη η απάντηση. Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας, τις παραλείψεις μας, τη δράση μας και την πορεία μας και την παρουσία μας. Η στοχοποίηση με βάση την οικογενειακή ευθύνη είναι πέραν από λανθασμένη, είναι άδικη και δεν στέκει σε καμία λογική. Εκτός, το ξαναλέω, αν υπάρχει σύνδεση επιχειρηματική, επαγγελματική. Όλα αυτά, νομίζω, είναι ξεκάθαρα», πρόσθεσε.

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Για την ακρίβεια και τι θα σηματοδοτούσαν ενδεχόμενες νέες παρεμβάσεις

«Όσα μέτρα και να πάρουμε, αυτά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι τα τελευταία. Το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, των Ελλήνων εργαζομένων, χρειάζεται διαρκή ενίσχυση. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία υπέστη φοβερές συνέπειες, η οικονομία της και αντιστοίχως οι συνέπειες που υπέστησαν τα νοικοκυριά τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια χώρα που έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της στα χρόνια των μνημονίων, με αποκορύφωμα το τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο, όπου εκεί μας κόστισε και ο λογαριασμός πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Οι συνταξιούχοι είδαν να χάνουν πολύ μεγάλο μέρος των συντάξεών τους, αντιστοίχως και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είδαν, με αποκορύφωμα τα χρόνια 2015-2019, μια σειρά από αυξήσεις σε φόρους και εισφορές. Αυτό είχε φοβερές συνέπειες, όπου πάνω σε αυτές τις συνέπειες ήρθε και κόλλησε όλο αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, με τις πολλές κρίσεις, εισαγόμενες μεν, αλλά με πολύ μεγάλες συνέπειες και στη χώρα μας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας, τώρα τα όσα συμβαίνουν μετά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, όπου ανέβηκαν πάρα πολύ οι τιμές, έναν πληθωρισμό που είχαμε να δούμε πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα, εμείς τρέχουμε με όσο πιο μεγάλη ταχύτητα μπορούμε, για να μειώσουμε αυτές τις συνέπειες για τους πολίτες, για να πάρουμε μέτρα κυρίως φοροελαφρύνσεων, μειώσεων δηλαδή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, τα οποία έχουν μόνιμα χαρακτηριστικά, αλλά και συγκεκριμένες στηρίξεις. Όπως, για παράδειγμα, τα 400 ευρώ τον χρόνο σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας -ανασφάλιστοι υπερήλικες, δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, δικαιούχοι συντάξεων χηρείας άνω των 60- τα δύο ενοίκια σε υπηρετούντες σε ευαίσθητους κλάδους, όπως είναι νοσηλευτές, γιατροί και εκπαιδευτικοί και βέβαια το ένα ενοίκιο πίσω, που είναι και η ημέρα καταβολής στο 80% των ενοικιαστών. Όλα αυτά, δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι λύνουν ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια πολιτική που αυξάνει τα έσοδα του κράτους, τα φορολογικά έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φορολογικοί συντελεστές, για να προσπαθούμε συνεχώς να έχουμε δημοσιονομικό χώρο, χωρίς να ξεπερνάμε τα όρια των οροφών δαπανών, να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις για τους πολίτες».

Για το αν έρχονται νέα μέτρα στήριξης από το 2027

«Στον προϋπολογισμό αυτό που γνωρίζω και η εικόνα που έχω, είναι ότι θα αποτυπωθούν όλα όσα έχουν ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή, όλα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σημαντικές παρεμβάσεις στη μείωση των φόρων, σε συνέχεια των περσινών. Θυμίζω, το 2026, η χρονιά που διανύουμε, ήταν η χρονιά που μειώθηκε περισσότερο από ποτέ τα τελευταία χρόνια ο φόρος εισοδήματος, που είναι ένας φόρος που αγγίζει, που αφορά τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους συνταξιούχους, ως προς τις κρατήσεις, αυτό ισχύει για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Θυμίζω, ότι ο φόρος αυτός ήταν 29% όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου το 2019 και πλέον έχει πάει 20% και, με βάση τα παιδιά που έχει κάποιος, μειώνεται κι άλλο, 18%, 16% αντιστοίχως. Από φέτος ο φόρος αυτός, όπως συνέβη με τους νέους πέρυσι και με τους πολύτεκνους, θα μηδενιστεί μέχρι τις 20.000 ευρώ και για τους τρίτεκνους και για τους αγρότες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας, που ανήκουν σε αυτές τις επαγγελματικές ή ηλικιακές κατηγορίες ή κατηγορίες με βάση τα παιδιά, πληθυσμιακές, να δουν σημαντικά οφέλη στα εισοδήματά τους. Αν σκεφτεί κανείς, ότι ένας φόρος που ήταν πριν από επτά χρόνια στο 29% και τον είχαμε πάει 22%, θα είναι στο 0% για κάποιους ή το πολύ στο 16%, 18% αν κάποιος έχει ένα, δύο παιδιά, είναι τουλάχιστον ο μισός και μπορεί και καθόλου, με βάση τα πρώτα 20.000 ευρώ που βγάζει κάποιος και έκαστος, δηλαδή, αν είναι οικογένεια, ο σύζυγος ή η σύζυγος, ο πατέρας και η μητέρα,αντιστοίχως. Όλα αυτά, λοιπόν, καταρχάς πρέπει να εφαρμοστούν και θα εφαρμοστούν, γιατί ο κόσμος τα έχει ακούσει, κάποια από αυτά τα βλέπει τώρα, που είναι το τέλος του 2026, πολλά θα τα δει στην καθημερινότητά του, στην τσέπη του το 2027. Εμείς τι λέμε; Εάν προκύψουν, όποια στιγμή προκύψουν, παραπάνω έσοδα από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και χωρίς να ξεπερνάμε τις οροφές δαπανών των ευρωπαϊκών κανόνων, τότε θα γίνει αξιολόγηση από το οικονομικό επιτελείο, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ούτως ώστε να εξεταστούν περαιτέρω παρεμβάσεις, με μόνιμα χαρακτηριστικά. Και παράλληλα θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με έκτακτα μέτρα όσο διαρκεί μια κρίση, όπως αυτή η οποία υπάρχει τους τελευταίους μήνες, μια πρωτοφανής ενεργειακή κρίση».

Για τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΕΒ

«Καταρχάς, ξεκινώ λέγοντας ότι είμαστε η τελευταία Κυβέρνηση που διεκδικούμε το αλάθητο. Όχι μόνο για το θέμα αυτό, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αγγίζει και επηρεάζει κάθε άνθρωπο που μας ακούει και κάθε πολίτη σε αυτή τη χώρα και στην Ευρώπη και ευρύτερα, που είναι ο πληθωρισμός και οι συνέπειές του, αλλά γενικότερα. Όταν ειδικά είσαι 7,5 χρόνια στο τιμόνι, έχεις την ευθύνη διακυβέρνησης του τόπου, προφανώς και υπάρχουν πράγματα τα οποία κάποιοι θεωρούν, είτε είναι στον χώρο του επιχειρείν είτε είναι ευρύτερα στην κοινωνία, ότι μπορεί να τα κάνει διαφορετικά.Πιστεύω, όμως, ότι συγκριτικά με το τι συνέβη σε πολλές άλλες χώρες και συγκριτικά με το τι συνέβαινε στην Ελλάδα για ολόκληρες δεκαετίες, η Κυβέρνηση αυτή έχει κάνει πάρα πολλά θετικά, τα οποία δεν τα είχαμε δει για ολόκληρα χρόνια».

Για τον «λογαριασμό» που πληρώνει η Ελλάδα για πολιτικά λάθη παλαιότερων ετών, τι κάνει η Κυβέρνηση για να μην υποθηκεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών και τι προτίθεται ακόμη να κάνει

«Και το βασικό το οποίο έχει κάνει, κ. Αναστασοπούλου, είναι ότι γύρισε 180 μοίρες μια λογική που χρεοκόπησε την Ελλάδα. Η Ελλάδα χρεοκόπησε γιατί από τη δεκαετία του '80 και για πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς με τη συμβολή αρκετών κυβερνήσεων, με κάποιες εξαιρέσεις κυβερνήσεων του δικού μας πολιτικού χώρου, η Ελλάδα ζούσε σε μια λογική δανεικών και χρημάτων που δεν υπήρχαν, για να γίνουν ευχάριστες οι κυβερνήσεις και περισσότερο ευχάριστες οι αντιπολιτεύσεις. Και ο λογαριασμός ήρθε τα τελευταία 10-15 χρόνια σε όλους και στους μεγαλύτερης ηλικίας συμπολίτες μας, με τις συνέπειες που συζητήσαμε νωρίτερα και στους νεότερους εργαζόμενους, φοιτητές και τους νέους γενικότερα που έφυγαν στο εξωτερικό.

Αυτό που κάνει, λοιπόν, η Κυβέρνηση αυτή είναι να αλλάζει εντελώς τη λογική, να προσπαθεί να μην υποθηκεύσει και τις επόμενες γενιές και να μη στείλει τον λογαριασμό σε αυτές, μειώνοντας το χρέος της χώρας ως προς το ΑΕΠ. Για εμένα αυτό είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη, και ταυτόχρονα, με αυτή την βασική πολιτική, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυξάνοντας τις επενδύσεις. Μια Κυβέρνηση η οποία έχει αυξήσει κατά 95% μέσα σε 7 χρόνια τις επενδύσεις, ενώ η ίδια αύξηση στην Ευρώπη την ίδια περίοδο είναι 5%, νομίζω ότι κάθε άλλο παρά αντιαναπτυξιακή μπορεί να θεωρηθεί. Είναι Κυβέρνηση η οποία πλησιάζει, περισσότερο από ό,τι μπορούσαμε να υποθέσουμε τα προηγούμενα χρόνια, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και στις επενδύσεις. Θυμίζω ότι είναι 20% ως προς το ΑΕΠ. Ήταν 10% σε εμάς όταν αναλάβαμε και τώρα έχει πάει 17,5%. Άρα μιλάμε για πραγματική σύγκλιση. Ενώ αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στις εξαγωγές, όπου από το 20% πλησιάζουμε στο 40% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Είμαστε στη μέση της διαδρομής, δεν είμαστε εκεί, αλλά σίγουρα και εκεί γίνεται μια άξια αναφοράς προσπάθεια.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεγαλώσει η πίτα, η Ελλάδα να μεγαλώσει το ΑΕΠ της και το κατά κεφαλήν αλλά και το συνολικό, ναυπάρχουν παραπάνω φορολογικά έσοδα. Και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις κρίσεις. Και παράλληλα σας λέω το εξής: όταν μια κυβέρνηση μειώνει τους φόρους των επιχειρήσεων, όπως και των φυσικών προσώπων, για παράδειγμα στις επιχειρήσεις έχει μειωθεί από 28% στο 22%, ο φόρος μερισμάτων έχει μειωθεί στο 5%, ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη και είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε και παραπάνω φορολογικά έσοδα. Άρα πέτυχε αυτή η αλλαγή, γιατί στο τέλος στο ταμείο μπήκαν παραπάνω ενώ μειώθηκε ο φόρος. Όταν έχουμε μειώσει την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα, όχι όσο για τα φυσικά, πράγματι, αλλά το πήγαμε στο 80% από το 100% και θα πέφτει κάθε χρόνο κατά 5%. Αυτό δείχνει τη διάθεσή μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερα, αλλά η Κυβέρνηση αυτή, για να πάω και στην ακρίβεια και στους χειρισμούς μας, είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θέλει να δώσει ανάσες στις επιχειρήσεις και ειδικά στις μικρομεσαίες, αλλά πρωτίστως αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δώσει όσο γίνεται παραπάνω ανάσες στους πολίτες που αντιμετωπίζουν καθημερινά πρωτοφανείς αυξήσεις και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, λόγω ενός πρωτοφανούς εισαγόμενου και παγκόσμιου προβλήματος.

Τώρα, για την ακρίβεια, η αντιμετώπιση της μεγαλύτερης πληθωριστικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών απαιτεί κάθε κρίκος αυτής της αλυσίδας, δηλαδή το Κράτος, η Κυβέρνηση, η Πολιτεία, οι επιχειρήσεις και βέβαια οι θυσίες που κάνουν οι πολίτες, γιατί εκείνοι υφίστανται τις πιο πολλές θυσίες, να μην σπάσει. Και τη συμβολή κανενός δεν υποτιμούμε, αλλά με κανόνες, κ. Αναστασοπούλου, γιατί ζούμε σε μια χώρα που μέχρι το 2020 στην πραγματικότητα δεν υπήρχε, ήταν χωρίς στελέχη, υπηρεσία ελέγχου της αγοράς. Και εμείς έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να την στελεχώσουμε -καθήκον μας ήταν, έτσι δεν είναι για να ζητάμε μπράβο- να προχωρήσουμε σε μια σειρά από ελέγχους, την επιβολή προστίμων τα τελευταία χρόνια, τα οποία έχουν εισπραχθεί μάλιστα κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και για εικονικές εκπτώσεις και για άλλες παραβάσεις των κανόνων της αγοράς. Και θα συνεχίσουμε, γιατί πρώτιστος στόχος μας είναι η προστασία του καταναλωτή».

Για το αν η στρατηγική της εντατικοποίησης των ελέγχων των επιχειρήσεων αποδίδει

«Κοιτάξτε να δείτε, όταν δεχόμαστε κριτική και για ένα ζήτημα και για το αντίθετό του, σημαίνει ότι μάλλον έχουμε καταφέρει μια καλή ισορροπία. Και αλίμονο αν αντιμετωπίζαμε μια τόσο μεγάλη κρίση χωρίς εντατικοποίηση των ελέγχων. Και θα συνεχίσουν οι έλεγχοι, πάντοτε με σεβασμό σε κάθε επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις για την κυβέρνηση αυτή και για τον δικό μας πολιτικό χώρο δεν είναι εχθροί, είναι σύμμαχοι. Εμείς δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε κανέναν. Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε κανέναν, εντός εισαγωγικών, «πατριωτικό» φόρο. Να μειώσουμε φόρους θέλουμε και να συνεχίσουμε να μειώνουμε και για τις επιχειρήσεις και για τα φυσικά πρόσωπα και για τους εργαζόμενους και για όλους, αλλά με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες και τις αντοχές της χώρας. Όμως οι κανόνες είναι κανόνες. Και όταν βιώνεις συνολικά, ως κοινωνία, μια τόσο έντονη περίοδο ακρίβειας, η οποία οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά έχεις εσύ υποχρέωση να την αντιμετωπίσεις, όχι απλά δεν πρέπει να κάνεις στην άκρη τους ελέγχους, αλλά πρέπει να συνεχίσεις τους ελέγχους με σωστό τρόπο, θεσμικό τρόπο και όταν βλέπεις ότι υπάρχουν παραβάσεις, τότε να καταλογίζονται πρόστιμα. Δεν είναι κάθε ελεγχόμενος από πριν παράτυπος, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό και τα πρόστιμα είναι ένα ποσοστό μειοψηφικό επί του συνόλου των ελέγχων. Δηλαδή αν ελέγχονται, για παράδειγμα, 10 επιχειρήσεις, δεν σημαίνει ότι τα πρόστιμα είναι πάνω από το 10-20%. Αλλά αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, τότε υπάρχει χάος. Νομίζω ότι κανένας δεν το θέλει αυτό και φαντάζομαι και κανένας εκπρόσωπος των επιχειρήσεων. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν στοχοποιεί τις επιχειρήσεις, αλλά καθαρές κουβέντες, πρώτο και κυριότερο μέλημα είναι η προστασία των καταναλωτών».

Για τις άδειες ραδιοφωνικών σταθμών

«Όταν είχα την τιμή να αναλάβω καθήκοντα και Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργού, αρμοδίου για ζητήματα μέσων ενημέρωσης, πήραμε με τους συνεργάτες μου μια απόφαση να λύσουμε όλες τις εκκρεμότητες οι οποίες ήταν εκκρεμότητες δεκαετιών, μετά από σχετική οδηγία του Πρωθυπουργού. Κλείσαμε την μεγάλη εκκρεμότητα των μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σε συνέχεια της νομοθέτησης του προκατόχου μου, του Γιάννη Οικονόμου. Εκεί ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί σταμάτησαν να μπαίνουν στο ίδιο «τσουβάλι» Μέσα, τα οποία κινούνταν με βάση τις προβλέψεις του νόμου, σέβονταν τους εργαζόμενους, τα δικαιώματά τους, πληρούσαν προδιαγραφές, με λίγα λόγια, αντικειμενικές, και μπαίναν στο ίδιο «τσουβάλι» με Μέσα τα οποία δεν πληρούσαν αυτές τις προδιαγραφές και ως προς τα κρατικά προγράμματα επιχορήγησης, την κρατική διαφήμιση και τα σχετικά. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή η μεταρρύθμιση, συνολικά τα μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια περάσαμε σε ένα νομοσχέδιο για τη δημόσια τηλεόραση, με μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες έπρεπε να έχουν νομοθετηθεί πάρα πολλά χρόνια και ήρθαν μετά από πολύ μεγάλη διαβούλευση και όλα αυτά αναγνωρίστηκαν και στη Βουλή, άμα δείτε, από όλους τους αρμόδιους φορείς, τους εργαζομένους και έγινε ένας εκτεταμένος διάλογος και, μάλιστα, σε κάποιες από αυτές τις παρεμβάσεις υπήρχε και συναίνεση με περισσότερα κόμματα πέραν των βουλευτών της πλειοψηφίας. Και η τρίτη νομοθέτηση, που έχει ολοκληρωθεί, είναι η αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, που πλέον είναι στα χέρια του ΕΣΡ, μετά και τις προσπάθειες που γίνεται για περαιτέρω στελέχωσή του, που εδώ μιλάμε για μια νομοθετική εκκρεμότητα 30 ετών. Και η εικόνα που έχω, γιατί μιλάμε για μια Ανεξάρτητη Αρχή, η οποία έχει απόλυτη ανεξαρτησία, όπως καταλαβαίνετε, ότι είναι σε μια διαδικασία δρομολόγησης όλες αυτές οι διαδικασίες και τις οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς δεν έχουμε κάποια παρέμβαση.

Πάμε τώρα στα ραδιόφωνα. Στα ραδιόφωνα από την πλευρά τη νομοθετική, δηλαδή το ποιοι θα είναι οι κανόνες, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο είναι ένα κομμάτι που αφορά το δικό μας χαρτοφυλάκιο, που είναι οι κανόνες που θα μπούνε και είναι και ένα κομμάτι που αφορά τις συχνότητες, που είναι η συγκεκριμένη αρχή που είναι η ΕΕΤΤ. Όσον αφορά τους κανόνες, η διαβούλευση η εσωτερική έχει ολοκληρωθεί, οπότε εμείς είμαστε έτοιμοι σε ένα από τα επόμενα υπουργικά συμβούλια αυτό να το περάσουμε. Αυτό το οποίο έχει καθυστερήσει τη διαδικασία, έχει να κάνει με το χάρτη συχνοτήτων. Δηλαδή, επειδή στα ραδιόφωνα η κατάσταση δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο είναι, υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, μια συχνότητα πέφτει πάνω στην άλλη, εδώ χρειαζόταν μια παραπάνω επεξεργασία, η οποία από την εικόνα που έχω είναι σε ολοκληρωμένο σχεδόν στάδιο, ούτως ώστε αυτό το οποίο θα ανακοινώσουμε να πατάει πάνω σε έναν υπαρκτό χάρτη συχνοτήτων. Εν πάση περιπτώσει, η όποια παρέμβαση νομοθετική να έχει και το πράσινο φως της τεχνικής πλευράς, να το πω έτσι, για να το καταλάβουν και ειδικά αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν. Εμείς έχουμε καταλήξει στη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία θα είναι ανάλογη, έτσι, με αυτή που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα των κανόνων. Και ο στόχος είναι να προστατευθεί η συντριπτική πλειονότητα των υγιών επιχειρήσεων και πάντοτε στη λογική του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, δηλαδή να μην παρεμβαίνει η οποιαδήποτε κυβέρνηση στον τρόπο αδειοδότησης, είτε των τηλεοπτικών, είτε των ραδιοφωνικών σταθμών. Και έτσι θα κλείσει κατά 100% ένα σύνολο εκκρεμοτήτων, που κάποιες ήταν δεκαετείς, δεκαπενταετείς και κάποιες ξεπερνούσαν και τα 30 χρόνια. (Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, είναι σαφές αυτό. Θέλω όμως, επειδή σήμερα μιλάτε σε ένα δημοτικό ραδιόφωνο και, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εμείς στα δημοτικά ραδιόφωνα, τα δημοτικά μάλλον ραδιόφωνα, δεν είναι εμπορικοί σταθμοί, δεν έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, δεν έχουμε την ίδια αποστολή με τα ιδιωτικά ραδιόφωνα. Και σας ρωτώ ξεκάθαρα, υπάρχει πρόβλεψη για τα δημοτικά ραδιόφωνα ή κινδυνεύουν να μείνουν εκτός; Είναι αγωνία πολλών συναδέλφων). Βεβαίως. Βεβαίως. Θα υπάρχει, το έχω πει κιόλας και σε όλες τις αντίστοιχες συναντήσεις με τους φορείς του χώρου, δηλαδή εκπροσώπους εργαζομένων και τις αντίστοιχες ενώσεις των ραδιοφωνικών σταθμών, θα υπάρχει σαφής και ρητή πρόβλεψη στην όποια νομοθέτηση για τη λειτουργία των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών και την προστασία κάθε θέσης εργασίας. Θα υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη που δεν θα διακινδυνευτεί η λειτουργία των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών. Η θέση κάθε εργαζομένου θα είναι διασφαλισμένη».