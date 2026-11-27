Παράλληλα, προγραμματίζεται η πληρωμή μιας σειράς προνοιακών παροχών, μεταξύ των οποίων το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το επίδομα γέννησης.

Σήμερα πιστώνονται μετά τις 17.00 το απόγευμα τα 400 ευρώ στους 209.029 δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ ενώ παράλληλα πιστώνονται και τα επιδόματα. Το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων αναμένεται να εμφανίζεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από σήμερα το απόγευμα.

Παράλληλα, προγραμματίζεται η πληρωμή μιας σειράς προνοιακών παροχών, μεταξύ των οποίων το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το επίδομα γέννησης.

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το ετήσιο επίδομα των 400 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ αφορά τρεις βασικές κατηγορίες δικαιούχων. Ειδικότερα, την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται:

- Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων ή επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

- Τα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Οι ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία, εφόσον τα άτομα που έχουν υπό την προστασία τους είναι ενταγμένα σε γενικά ή ειδικά αναπηρικά προνοιακά προγράμματα και λαμβάνουν την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εάν κάποιος εμπίπτει σε περισσότερες από μία από τις παραπάνω κατηγορίες, δεν θα λάβει το ποσό περισσότερες φορές.

Επιπλέον, το ποσό των 400 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο. Δεν μπορεί να δεσμευτεί ούτε να συμψηφιστεί με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς ή πιστωτικά ιδρύματα, ενώ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση.

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται

Στο μεταξύ, σήμερα, μετά τις 17:00, αναμένεται να ξεκινήσει η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για μια σειρά από επιδόματα και παροχές του ΟΠΕΚΑ.

Αναλυτικά, οι πληρωμές αφορούν:

- Επίδομα Παιδιού: 480.594 δικαιούχοι – 88.482.233,69 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: 9.516 δικαιούχοι – 12.525.000 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης: 149.481 δικαιούχοι – 17.679.710,49 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 142.082 δικαιούχοι – 32.843.978,10 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 585 δικαιούχοι – 137.738,31 ευρώ

- Αναπηρικά: 216.427 δικαιούχοι – 165.160.322,36 ευρώ, εκ των οποίων τα 64.364.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

- Επίδομα Ομογενών: 4.794 δικαιούχοι – 170.922,65 ευρώ

- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.181 δικαιούχοι – 8.330.780,92 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.928.400 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 24.851 δικαιούχοι – 20.731.327,24 ευρώ, εκ των οποίων τα 9.582.000 ευρώ, αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 428 δικαιούχοι – 139.477,44 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.272 δικαιούχοι – 9.103.883,13 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.708.800 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

- Έξοδα Κηδείας: 55 δικαιούχοι – 4861,60 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.486 δικαιούχοι – 600 ευρώ

- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης: 1 δικαιούχος – 5.000 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: 189 δικαιούχοι – 444.223,41 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 16 δικαιούχοι – 16.000 ευρώ

- Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια: 2 δικαιούχοι – 5.280 ευρώ

- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 452 δικαιούχοι – 47.562,61 ευρω

- Επίδομα Αναδοχής: 638 δικαιούχοι – 538.620,42 ευρώ, εκ των οποίων τα 29.200 ευρώ αφορούν στην έκτακτη ετήσια οικονομική ενίσχυση.

- Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής: 15 δικαιούχοι – 25.530 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.395 δικαιούχοι – 1.868.300,96 ευρώ

Σημειώνεται ότι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών. Οι δικαιούχοι θα πρέπει επομένως να ελέγξουν την κάρτα τους για την εμφάνιση των χρημάτων.

Επίδομα παιδιού: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανοίξει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να υποβάλουν νέα αίτηση ή να ελέγξουν τα στοιχεία της ήδη υποβληθείσας αίτησής τους.

Η διαδικασία αφορά τους γονείς και κηδεμόνες που δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση, με βάση τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια που προβλέπονται.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων, καθώς τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να επηρεάσουν την έγκριση της αίτησης και την καταβολή του επιδόματος.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία της οικογενειακής τους κατάστασης, τα εξαρτώμενα τέκνα και τα δεδομένα που αντλούνται από τις φορολογικές δηλώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αίτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού. Επομένως, όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία θα πρέπει να αξιοποιήσουν το νέο διάστημα λειτουργίας της πλατφόρμας.