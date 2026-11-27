Ανοιξε συζητήσεις η παρέμβαση του προέδρου του ΣΕΒ.

Δεν είναι σύνηθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ να ασκεί με τέτοια οξύτητα δημόσια κριτική σε κυβέρνηση της ΝΔ. Και γι' αυτό η παρέμβαση του Σπύρου Θεοδωρόπουλου στο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον και πυροδότησε ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Ο επικεφαλής των βιομηχάνων καταλόγισε στην κυβέρνηση «όλα τα λάθη που μπορούσε να κάνει» στη διαχείριση της ακρίβειας, κατηγορώντας την ουσιαστικά ότι επιχειρεί να προστατεύσει την πολιτική της εικόνα εις βάρος της εικόνας του επιχειρηματικού κόσμου. Ότι εμφανίζεται ως ο «καλός σερίφης» απέναντι στους κακούς βιομηχάνους, εμπόρους και ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιάννης Μασούτης, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του οργανωμένου λιανεμπορίου για τα πρόστιμα και τη δημοσιοποίησή τους.

Η πολιτική διάσταση της αντιπαράθεσης είναι ότι, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τη φθορά της από την ακρίβεια, εκπρόσωποι της οικονομικής ελίτ αρνούνται δημοσίως να επωμιστούν την ευθύνη.

Πρόκειται για δημόσια εκδήλωση σύγκρουσης συμφερόντων ανάμεσα στην κυβέρνηση και εκπροσώπους ενός ακροατηρίου με το οποίο η ΝΔ διατηρεί παραδοσιακά προνομιακές σχέσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Και αυτό έχει τη σημασία του όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης. Γιατί όταν ένα σύστημα εξουσίας φαίνεται αδύναμο, τότε απομακρύνονται και οι φυσικοί του σύμμαχοι.