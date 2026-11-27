Η ΝΔ επενδύει στο lifestyle.

Μετά τον φωτογράφο μόδας και γνωστό από τα reality shows GNTM My style rocks Δημήτρη Σκουλό, σειρά για ένταξη στα γαλάζια ψηφοδέλτια πήρε η Μαίρη Μηλιαρέση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από την τηλεόραση και το «Ρουκ Ζουκ».

Ο Δημήτρης Σκουλός έχει ανακοινωθεί επισήμως ως υποψήφιος στη Β΄ Πειραιώς, ενώ η Μαίρη Μηλιαρέση, αντιδήμαρχος Γλυφάδας, γνωστοποίησε ότι δέχτηκε πρόταση από το γραφείο του πρωθυπουργού να πολιτευθεί στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

Οι συγκεκριμένες επιλογές αναδεικνύουν τη σημασία που αποκτά η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα στη συγκρότηση των εκλογικών ψηφοδελτίων της ΝΔ. Το έχουν δοκιμάσει ξανά, στέλνοντας πχ την Ελεονώρα Μελέτη στην ευρωβουλή και, όπως όλα δείχνουν, θα το συνεχίσουν.

Εννοείται ότι οι παραδοσιακοί υποψήφιοι ενοχλούνται με το επικοινωνιακό πλεονέκτημα στις ψυχαγωγικές εκπομπές των lifestyle συναγωνιστών-ανταγωνιστών τους. Εις εξ αυτών ενημέρωσε τη στήλη ότι είναι έτοιμος να εκραγεί...

Α.