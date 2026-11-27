Ο υπουργός Υγείας ενθουσιάζεται με την μεταναστευτική πολιτική.

Την πολιτική του Θάνου Πλεύρη στο μεταναστευτικό ανέλαβε να διαφημίσει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την επιστροφή 114 μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.

Ο υπουργός Υγείας επικρότησε τη στρατηγική «φυλακή ή επιστροφή», υποστηρίζοντας ότι ο φόβος της φυλάκισης έχει οδηγήσει σε αύξηση των οικειοθελών επιστροφών κατά 54%, ενώ προανήγγειλε τη λειτουργία κέντρου επιστροφών στη Ρουάντα από το 2027.

«Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική», έγραψε σε ανάρτησή του, συγχαίροντας τον αρμόδιο υπουργό.

Η δημόσια σύμπλευση των δύο υπουργών αναδεικνύει την κοινή πολιτική τους αναφορά στη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ. Η μεταξύ τους πολιτική εγγύτητα είναι γνωστή από τότε που συμπορεύονταν στον ΛΑΟΣ. Μένει να φανεί αν θα αποκτήσει και ευρύτερα χαρακτηριστικά εσωκομματικού συντονισμού ενόψει μετεκλογικών εξελίξεων.

Α.