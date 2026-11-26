Κάθε ακίνητο θα αποκτήσει τον δικό του ψηφιακό φάκελο.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα εντός του Δεκεμβρίου, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων.

Κάθε ακίνητο θα αποκτήσει τον δικό του ψηφιακό φάκελο, στον οποίο θα συγκεντρώνονται στοιχεία από το Ε9 και το Κτηματολόγιο, καθώς και πληροφορίες για τη χρήση του. Η ΑΑΔΕ αποκτά έτσι ένα νέο εργαλείο διασταυρώσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων και εισοδημάτων από μισθώσεις.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας συνδέεται με την ολοκλήρωση των αιτήσεων ενιαίας αγροτικής ενίσχυσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν και τα στοιχεία των αγροτικών δηλώσεων, καθώς μέσω του myAGRO έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στα δηλωθέντα αγροτεμάχια.

Τετράμηνη προθεσμία για διορθώσεις στο Ε9

Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ ανοίγει παράθυρο τεσσάρων μηνών για διορθώσεις λαθών και παραλείψεων στο Ε9. Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2014 έως και 2026, μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» στο myAADE.

Εφόσον η πλατφόρμα ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο, η προθεσμία θα εκπνεύσει στο τέλος Απριλίου 2027. Στο επίκεντρο των διορθώσεων θα βρεθούν τα τετραγωνικά μέτρα, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα εμπράγματα δικαιώματα, όπως η πλήρης και η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι ιδιοκτήτες γλιτώνουν αναδρομικό ΕΝΦΙΑ και πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει μικρότερη επιφάνεια ακινήτων από την πραγματική ή λανθασμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας και εμπράγματα δικαιώματα θα μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, να διορθώσουν τα στοιχεία τους χωρίς να επιβαρυνθούν με αναδρομικό πρόσθετο ΕΝΦΙΑ, τόκους και πρόστιμα.

Διαφορετική αντιμετώπιση προβλέπεται για όσους μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2026 δεν είχαν δηλώσει καθόλου κάποιο δικαίωμα επί ακινήτου. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν τον ΕΝΦΙΑ της τελευταίας πενταετίας, αλλά θα απαλλαγούν από τόκους και πρόστιμα, εφόσον συμμορφωθούν εντός της ειδικής προθεσμίας.

Μετά τη λήξη του τετραμήνου, οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις θα επιβάλλονται κανονικά.

Ακόμη, η συγκέντρωση των στοιχείων σε ενιαίο μητρώο αναμένεται να περιορίσει τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις και τις μισθώσεις, αλλά και να διευκολύνει τη χορήγηση στεγαστικών επιδομάτων στους ενοικιαστές.

Προσυμπληρωμένα και «κλειδωμένα» τα εισοδήματα από ενοίκια από το 2028

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή αφορά τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα. Εντός του 2027 σχεδιάζεται η αναβάθμιση της εφαρμογής των φορολογικών δηλώσεων, ώστε από το 2028 τα εισοδήματα από μισθώματα να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και «κλειδωμένα» στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε2, περιορίζοντας τα περιθώρια λαθών και αποκλίσεων μεταξύ δηλωμένων μισθώσεων και φορολογητέων εισοδημάτων.