Σε τρεις βασικές φάσεις αναμένεται να εξελιχθούν οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους έως το τέλος του 2026

Τις μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνουν οι αγρότες και ετοιμάζονται να αποφασίσουν για κινητοποιήσεις πριν τα Χριστούγεννα, περιμένοντας και τις πληρωμές που προγραμματίζονται. Ειδικότερα, σε τρεις βασικές φάσεις αναμένεται να εξελιχθούν οι πληρωμές προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους έως το τέλος του 2026, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αρχικά στην προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης και στη συνέχεια στην εξόφληση των άμεσων ενισχύσεων, την Αναδιανεμητική και το πριμ των νεαρών αγροτών. Παράλληλα, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου προβλέπονται πληρωμές για την Εξισωτική Αποζημίωση, ενισχύσεις de minimis, καθώς και παρεμβάσεις του Πυλώνα 2.

Το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές πληρωμές για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει τόσο η ημερομηνία καταβολής όσο και το ποσοστό των ενισχύσεων που θα πιστωθεί σε κάθε κατηγορία. Η ποιότητα των πληρωμών είναι μεγάλο στοίχηα, ενώ η αγωνία των αγορτών κορυφώνεται μετά τα σοβαρά προβλήματα με το ΟΣΔΕ 2026.

Ακολουθεί αναλυτικά ο προγραμματισμός των πληρωμών.

30 Νοεμβρίου: Η προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης σε 495.000 δικαιούχους

Η πρώτη μεγάλη πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και αφορά την προκαταβολή του 70% της Βασικής Ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2026.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, δικαιούχοι είναι περίπου 495.000 αγρότες, οι οποίοι έχουν υποβάλει οριστικοποιημένες ή τροποποιημένες δηλώσεις έως και τις 20 Νοεμβρίου.

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Την ίδια ημερομηνία προβλέπονται επίσης προκαταβολές για τρεις σημαντικές κατηγορίες αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων:

Βιολογική Γεωργία: Προκαταβολή 70%-80%.

Σπάνιες Φυλές: Προκαταβολή 70%-80%.

Κομφούζιο: Προκαταβολή 70%-80%.

Οι πληρωμές αφορούν το έτος ενίσχυσης 2026.

Πριν από τα Χριστούγεννα: Εξόφληση Βασικής και Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Η δεύτερη μεγάλη φάση πληρωμών τοποθετείται χρονικά πριν από τα Χριστούγεννα και περιλαμβάνει την εξόφληση του υπόλοιπου 30% της Βασικής Ενίσχυσης.

Στην ίδια πληρωμή προβλέπεται να συμπεριληφθεί και η Αναδιανεμητική Ενίσχυση, με διαφορετικά ποσά ανάλογα με την κατηγορία των αγροτικών εκτάσεων.

Η τρίτη και τελευταία μεγάλη φάση του προγραμματισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Δεκεμβρίου, με πληρωμές που αφορούν τόσο άμεσες οικονομικές ενισχύσεις όσο και αποζημιώσεις και έκτακτες στηρίξεις.

Ανοιχτές οι διορθώσεις έως το τέλος Νοεμβρίου

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η πλατφόρμα myAGRO παραμένει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου για διορθώσεις και οριστικοποίηση των προσωρινών αιτήσεων. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσα στην προθεσμία θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην εκκαθαριστική πληρωμή του Δεκεμβρίου, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους. Στην ίδια πληρωμή θα περιληφθούν τόσο όσοι έχουν λάβει προκαταβολή όσο και όσοι δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται πως οι αγροτοκτηνοτρόφοι όλης της χώρας θα συντονίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους και τις μορφές που αυτή θα πάρει στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη που θα γίνει, έπειτα από σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ), την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 12 μ. στη Νίκαια Λάρισας.