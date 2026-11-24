Με τρακτέρ οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα πέταξαν τα προϊόντα τους, κυρίως μήλα και κάστανα έξω από τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαγνησίας.

Από τις κινητοποιήσεις της περασμένης χρονιάς οι αγρότες «κέρδισαν» ελάχιστα. Συνεπώς ο μόνος δρόμος που έχουν πλέον είναι και πάλι ο... δρόμος!

Η αρχή έγινε την περασμένη Δευτέρα με τους αγρότες της Αγιάς στη Λάρισα να βγαίνουν στην πλατεία της κωμόπολης διεκδικώντας αποζημιώσεις και ένταξη βασικών προϊόντων, όπως τα μήλα και τα κεράσια σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Σήμερα η συνέχεια δόθηκε από τη Μαγνησία και μάλιστα συνολικά από τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή τους αγρότες, τους αλιείς και τους κτηνοτρόφους.

Βγήκαν στους δρόμους του Βόλου και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού διεκδικώντας επιβίωση, διεκδικώντας να παραμείνουν στη γη, στη θάλασσα, στις κτηνοτροφικές μονάδες τους...

Με τρακτέρ οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα πέταξαν τα προϊόντα τους, κυρίως μήλα και κάστανα έξω από τα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μαγνησίας, σε μια συμβολική κίνηση διεκδίκησης της ζωής τους στον τόπο τους. Μάλιστα μοίρασαν προϊόντα και σε διερχόμενους.

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Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα διαμηνύουν ότι η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί μόνο την αρχή, προειδοποιώντας για δυναμικότερες αντιδράσεις εάν δεν δοθούν λύσεις στα αιτήματά τους.

Οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις είναι μόνο η αρχή. Τουλάχιστον αυτό επισημαίνουν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς.

Εάν μέχρι τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου δεν λάβουν αποζημίωση και, τότε θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση, η οποία θα περιλαμβάνει αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών.