Έρχεται η ώρα για την παράδοση των ελέγχων με τους βαθμούς του πρώτου τριμήνου - Τι ισχύει για την γονική άδεια και πώς αξιολογούνται βαθμολογικά οι μαθητές.

Η σχολική χρονιά 2026-2027 φτάνει αισίως στη λήξη του πρώτου τριμήνου για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία στις 10 Δεκεμβρίου που φέτος «πέφτει» Πέμπτη, δίνοντας σκυτάλη στην επίδοση των βαθμών. Από την αμέσως επόμενη μέρα ήτοι τις 11 του μήνα ξεκινά το δεύτερο τρίμηνο για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας που θα μετράνε και επίσημα αντίστροφα για την έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών που συνοδεύονται από δεκαπέντε μέρες κλειστά σχολεία. Το δεύτερο τρίμηνο φέτος ολοκληρώνεται την Τετάρτη 10 Μαρτίου.

Βαθμοί Α τριμήνου στα Δημοτικά: Πότε και πώς θα δοθούν στους γονείς

Σύμφωνα με το σχολικό πρωτόκολλο το αργότερο μέχρι τις 20 του μήνα θα πρέπει να έχουν κληθεί οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών των Δημοτικών να λάβουν τους βαθμούς των παιδιών τους και να ενημερωθούν για τις βαθμολογικές τους επιδόσεις. Η διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας καλείται να προγραμματίσει την επίδοση των βαθμών με τους γονείς να ενημερώνονται για την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Όπως κάθε χρόνο οι γονείς μαθητών της Α και Β τάξης Δημοτικού ενημερώνονται προφορικά για την μαθητική πορεία των παιδιών ενώ η επίδοση των ελέγχων αφορά αποκλειστικά τις μεγαλύτερες τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ' την ώρα.

Οι βαθμοί δίνονται στους γονείς των μαθητών σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα που έχει θέσει η εκάστοτε σχολική μονάδα. Μάλιστα όπως επισημαίνεται την μέρα της παράδοσης των βαθμών και μετά το πέρας των μαθημάτων η παραμονή των μαθητών στον χώρο του σχολείου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των γονέων ως προς την εποπτεία τους.

Γονική άδεια για την επίδοση των βαθμών: Το πρωτόκολλο

Οι εργαζόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ειδικής άδειας με αποδοχές, προκειμένου να επισκεφθούν το σχολείο και να ενημερωθούν για τη σχολική επίδοση και τη γενικότερη παρουσία των παιδιών τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4808/2021, οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί και ανάδοχοι, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, δικαιούνται για κάθε παιδί ηλικίας έως 18 ετών, που παρακολουθεί μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, ειδική άδεια έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, χωρίς περικοπή αποδοχών. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί για ορισμένες ώρες ή για ολόκληρη την εργάσιμη ημέρα, έπειτα από σχετική άδεια του εργοδότη, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης και της γενικότερης παρουσίας του παιδιού στο σχολείο.

Το δικαίωμα αυτό αφορά και τους γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε δομές ειδικής εκπαίδευσης ή παρακολουθούν σχετικά προγράμματα σε προβλεπόμενες δομές. Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινές υπεύθυνες δηλώσεις των δύο γονέων προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, στις οποίες δηλώνεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, εφόσον συμφωνούν να τη μοιραστούν, τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που θα απουσιάσει ο καθένας.

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Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζομένους σχετικές βεβαιώσεις. Όπως τονίζεται από πλευράς νομολογίας, η συγκεκριμένη άδεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την ημέρα επίδοσης των βαθμών αλλά και σε κάθε περίπτωση που οι γονείς χρειάζεται να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τη φοίτηση, την πρόοδο, τη συμπεριφορά και την ένταξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον.

Πώς θα λάβουν οι γονείς βεβαίωση για τη γονική άδεια

Οι γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση για τη χρήση γονικής άδειας κατά την ημέρα επίδοσης των βαθμών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο μήνυμα θα πρέπει να αναφέρουν:

- Το ονοματεπώνυμο του μαθητή ή της μαθήτριας.

- Την τάξη φοίτησης.

- Αν η βεβαίωση αφορά τον πατέρα ή τη μητέρα.

Μάλιστα όπως τονίζεται από τα σχολεία η ενημέρωση για τη σχολική πρόοδο και η παραλαβή της βαθμολογίας πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες των μαθητών και όχι από άλλα συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες, γιαγιάδες, θείους, θείες ή αδέλφια.

Πώς βαθμολογούνται οι μαθητές στο Δημοτικό

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών στα Δημοτικά σχολεία διαφοροποιείται ανάλογα με την τάξη φοίτησης.

Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Στις δύο πρώτες τάξεις προβλέπεται αποκλειστικά προφορική και περιγραφική αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τους γονείς για την πρόοδο, τις επιδόσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών, χωρίς να καταχωρίζεται αριθμητική βαθμολογία. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς καταγράφεται η ένδειξη «Προάγεται» ή «Επαναλαμβάνει την τάξη».

Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού

Στις τάξεις αυτές εφαρμόζεται συνδυασμός περιγραφικής αξιολόγησης και λεκτικής βαθμολογικής κλίμακας.

Η αξιολόγηση αποτυπώνεται ως εξής:

- Άριστα (Α)

- Πολύ καλά (Β)

- Καλά (Γ)

- Σχεδόν καλά (Δ)

Στους ελέγχους προόδου και στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζονται τα αντίστοιχα γράμματα. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς αναγράφεται η ένδειξη «Προάγεται».

Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού

Στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού εφαρμόζεται συνδυασμός περιγραφικής και αριθμητικής αξιολόγησης.

Η βαθμολογική κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

- Άριστα: 9–10

- Πολύ καλά: 7–8

- Καλά: 5–6

- Σχεδόν καλά: κάτω από 5

Στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου καταχωρίζεται η αριθμητική βαθμολογία.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου προκύψει κλάσμα ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό, αυτό στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα. Αντίθετα, τα κλάσματα μικρότερα από το μισό παραλείπονται.