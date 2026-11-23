Από τύχη δεν υπήρξαν σοβαρότεροι τραυματισμοί – Τι καταγγέλλει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πετρούπολης

Αναστάτωση προκλήθηκε την περασμένη Παρασκευή (20/11) στο 1ο ΓΕΛ Πετρούπολης όταν αποκολλήθηκε το πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού και έπεσε πάνω σε δύο μαθητές. Οι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, σύμφωνα με την Ένωση Γονέων Δήμου Πετρούπολης, είναι καλά στην υγεία τους και έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Με αφορμή το περιστατικό, η Ένωση Γονέων ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας ότι τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές δεν είναι ούτε μεμονωμένα ούτε καινούργια. Όπως αναφέρει, μετά από επικοινωνία με τον Δήμο Πετρούπολης ενημερώθηκε ότι τα συγκεκριμένα φωτιστικά σώματα είχαν ήδη προγραμματιστεί να αντικατασταθούν άμεσα, ζητώντας να προχωρήσει η αντικατάστασή τους χωρίς καμία καθυστέρηση. Παράλληλα, τονίζει ότι το περιστατικό αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, όπου καταγράφονται φθορές, προβλήματα σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, επικίνδυνες οροφές και αποκολλημένα δομικά στοιχεία.

Η Ένωση αποδίδει τη συσσώρευση των προβλημάτων στη διαχρονική υποχρηματοδότηση και στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη συστηματική συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αποσπασματικά προγράμματα, όπως το «Μαριέττα Γιαννάκου», δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ευθύνη της Πολιτείας για την εξασφάλιση ασφαλών σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Μεταξύ άλλων, απαιτεί άμεσο και ολοκληρωμένο έλεγχο όλων των σχολικών μονάδων, αποκατάσταση των φθορών και των επικίνδυνων σημείων, έλεγχο των φωτιστικών σωμάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των πρωτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων. Ζητά επίσης τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων προσεισμικών ελέγχων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη συντήρηση και αναβάθμιση όλων των σχολικών κτιρίων.

«Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών δεν είναι κόστος που μπορεί να περικοπεί ούτε πολυτέλεια που μπορεί να περιμένει», επισημαίνει η Ένωση Γονέων Δήμου Πετρούπολης, ζητώντας σχολεία ασφαλή, σύγχρονα και λειτουργικά, με ουσιαστικούς ελέγχους και άμεση αντιμετώπιση κάθε επικινδυνότητας.

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Η θέση του Δήμου Πετρουπόλεως

Ο Δήμος Πετρούπολης, σχετικά με το περιστατικό που έγινε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο 1ο Γενικό Λύκειο της πόλης μας, ενημερώνει πως οι δύο μαθητές που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι καλά στην υγεία τους. Ως Δημοτική Αρχή, από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το συμβάν, βρεθήκαμε στο πλευρό των μαθητών, των γονιών τους και των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Γιώργος Τσιακίλος, μετέβη στο σχολείο και συνόδεψε τους μαθητές στο νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος, Βαγγέλης Σίμος, επικοινώνησε με τους Διοικητές των νοσοκομείων για τη φροντίδα των μαθητών, οι οποίοι έλαβαν οδηγίες από τους γιατρούς και ευτυχώς επέστρεψαν σπίτι τους γρήγορα.

Επιπλέον, παρέμεινε σε επαφή και με τη διεύθυνση του σχολείου. Εργαζόμενοι του Δήμου, πήγαν στο σχολείο για έλεγχο. Η Δημοτική Αρχή εύχεται περαστικά στους μαθητές. Πάγια προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Πλην όμως, παρά τις εργασίες συντήρησης των σχολείων που κάνουν τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου μας, η υποστελέχωση και η έλλειψη επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης αποτελούν σοβαρά εμπόδια κι απαιτείται συνεχής διεκδίκηση και αγώνας κόντρα στην πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων που θεωρεί την ανάγκη των παιδιών για σύγχρονα και ασφαλή κτίρια ως κόστος. Ως Δημοτική Αρχή, ήδη, κατόπιν διεκδικήσεων μας μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές, καταφέραμε να διασφαλίσουμε χρηματοδότηση στην οποία, μεταξύ άλλων, έχουμε εντάξει την αντικατάσταση παλιών φωτιστικών στα σχολεία.

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