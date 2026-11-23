Η Αθήνα επιδιώκει, διά του Γιώργου Γεραπετρίτη, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων.

Πραγματοποιείται σήμερα, με πρωτοβουλία του Γιώργου Γεραπετρίτη, η υπουργική συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, με βασικό αντικείμενο την επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας των χωρών της περιοχής και την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Η Αθήνα επιδιώκει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία και με το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών έξι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι ομόλογοί τους από τους έξι εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων: την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία. Στις εργασίες αναμένεται επίσης να συμμετάσχει η Επίτροπος Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρτα Κος.

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Βασικός άξονας των συνομιλιών θα είναι η διατήρηση της δυναμικής της διεύρυνσης της ΕΕ και η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στην ενίσχυση του κράτους δικαίου, στη δημοκρατική διακυβέρνηση και στην εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.

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Η σημερινή συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ανάληψης της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, καθώς η ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Αθήνα επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση της διεύρυνσης ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής.

Στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με ομολόγους του, καθώς και με την Επίτροπο Διεύρυνσης Μάρτα Κος, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και την περιφερειακή συνεργασία.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2124815314026217800

{https://x.com/GreeceMFA/status/2124824545169408459}