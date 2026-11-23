Μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί βγήκαν στους δρόμους με τα τρακτέρ – Στα όριά τους οι αγρότες για τις αποζημιώσεις μετά τον παγετό του 2025

Με δεκάδες τρακτέρ να κατακλύζουν τους δρόμους της Αγιάς Λάρισας και τους παραγωγούς να εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους, κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην περιοχή. Μηλοπαραγωγοί και κερασοπαραγωγοί διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων για τις καταστροφικές ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τον παγετό του Απριλίου του 2025.

Όπως καταγγέλλουν στο thesspost.gr, έχουν περάσει ήδη 18 μήνες από τον παγετό που έπληξε σχεδόν το σύνολο της περιοχής, χωρίς να έχουν λάβει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή ήταν εκτεταμένες, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια εισοδήματος για τους παραγωγούς, οι οποίοι εξακολουθούν να περιμένουν την οικονομική ενίσχυση που θα τους επιτρέψει να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Oι αγρότες ζητούν την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν, τονίζοντας ότι δεν μπορούν πλέον να περιμένουν χωρίς σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

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«Δεν αντέχουμε άλλο, μας κοροϊδεύουν», είναι το μήνυμα που στέλνουν, περιγράφοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Όπως επισημαίνουν, οι οικονομικές υποχρεώσεις συσσωρεύονται, ενώ οι υποσχέσεις για την αποκατάσταση των ζημιών δεν έχουν μέχρι σήμερα μετατραπεί σε ουσιαστική στήριξη.

Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να δοθεί λύση στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Για τους αγρότες της Αγιάς, η διεκδίκηση δεν αφορά μόνο την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, αλλά και τη δυνατότητα να παραμείνουν στον τόπο τους, να διατηρήσουν τις καλλιέργειές τους και να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους.