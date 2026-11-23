Στόχος η είσπραξη περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη στήριξη των οικογενειών, τη στέγαση και την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Ειδικό φόρο για τις περιουσίες που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ πρότεινε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι το μέτρο θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για κοινωνικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η χορήγηση επιδόματος για την ανατροφή παιδιών, η ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής και η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών.

Την πρόταση ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, ο Σάντσεθ, υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) για την επανεκλογή του, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2124766581947257237}

Όπως επισήμανε, παρά το γεγονός ότι οι εισοδηματικές ανισότητες έχουν περιοριστεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού εξακολουθεί να συγκεντρώνει περισσότερο από το 10% του συνολικού πλούτου, με το μερίδιό του να αυξάνεται σταθερά από το 2010.

Στο στόχαστρο οι υπερπλούσιοι

Σε ανακοίνωσή του, το PSOE επισημαίνει ότι πολλές από τις μεγαλύτερες περιουσίες καταφέρνουν, αξιοποιώντας τα κενά της φορολογικής νομοθεσίας, να πληρώνουν αναλογικά λιγότερους φόρους ακόμη και από τα εργαζόμενα νοικοκυριά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το PSOE δηλώνει ότι θα κλείσει τα «παράθυρα» που επιτρέπουν στους υπερπλούσιους να μειώνουν τη φορολογική τους επιβάρυνση, αποκλείοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης απαλλαγών ή άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων για την αποφυγή του νέου φόρου.

Η πρόταση περιλαμβάνεται στο εκλογικό πρόγραμμα των Σοσιαλιστών ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου και αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα με περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Το PSOE διευκρινίζει ότι το μέτρο δεν θα επιβαρύνει τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, τους αποταμιευτές ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Πρόκειται για έναν φόρο που αφορά λίγους, προκειμένου να βελτιωθεί η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κόμματος.

Παράλληλα, οι Σοσιαλιστές υπογραμμίζουν ότι επιδιώκουν να καταστήσουν την Ισπανία πρωτοπόρο στη φορολογική δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο την καθιέρωση ενός ελάχιστου παγκόσμιου φόρου στις μεγάλες περιουσίες.

«Εάν θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτή την αρχή στην Ευρώπη και στον κόσμο, πρέπει να ξεκινήσουμε εφαρμόζοντάς την στη δική μας χώρα», σημειώνει το PSOE.

Το PSOE αντιπαραθέτει την πρότασή του στις θέσεις όσων υποστηρίζουν τη μείωση της φορολογίας για τους οικονομικά ισχυρότερους, τονίζοντας ότι οι μεγαλύτερες περιουσίες πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους.

Tι προτείνει το PP

Η πρόταση αυτή γίνεται καθώς οι Σοσιαλιστές του Σάντσεθ προσπαθούν να διαφοροποιηθούν από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο ο πρωθυπουργός κατηγορεί ότι θέλει να μειώσει τους φόρους για τους πιο πλούσιους.

Το PP παρουσιάζεται ως φαβορί στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Στο σενάριο αυτό, το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Αριστεροί πολιτικοί στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και αλλού τάσσονται υπέρ διάφορων μορφών φορολόγησης της περιουσίας των πιο πλούσιων με στόχο να απαντήσουν στη δυσαρέσκεια που προκαλούν οι ανισότητες και να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις αντιτίθενται γενικά σθεναρά σε αυτές τις μορφές φορολογίας, εκτιμώντας ότι θα μπορούσαν να ωθήσουν στην έξοδο επιχειρηματίες που δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.

Η Ισπανία διαθέτει ήδη φόρο αλληλεγγύης για τις μεγάλες περιουσίες, που εισήχθη το 2022 και εφαρμόζεται σε καθαρή περιουσία άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ο φόρος αυτός αποφασίστηκε προκειμένου να συμπληρώσει τους περιφερειακούς φόρους περιουσίας και να διασφαλιστεί ότι οι φορολογούμενοι με τη μεγαλύτερη περιουσία συμμετέχουν στην δημοσιονομική προσπάθεια όποιος κι αν είναι ο τόπος κατοικίας τους.

Από την πλευρά του, το PP προτείνει μείωση των φόρων για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα καθώς και για τους νέους εργαζόμενους. Το κόμμα προτείνει επίσης φορολογικά κίνητρα (απαλλαγές) για τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με πληροφορίες από AFP, EFE