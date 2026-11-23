Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναπτύσσει εδώ και χρόνια ένα πυρηνικό όπλο που θα μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρα δίκτυα δορυφόρων, όπως το Starlink της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι εντός του 2026 η Ρωσία σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά δορυφόρο εξοπλισμένο με πυρηνικό όπλο, σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν σήμερα, Δευτέρα, τα γερμανικά δίκτυα NDR και WDR και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, μεταξύ των οποίων η γερμανική BND και οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας, έχουν ανταλλάξει πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο σχέδιο.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο δορυφόρος, με την ονομασία Sputnik-S, φέρεται να βρίσκεται αποθηκευμένος εδώ και χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας.

Τον Οκτώβριο, η Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DIA) είχε προειδοποιήσει: «Η Ρωσία αναπτύσσει έναν δορυφόρο σχεδιασμένο να μεταφέρει πυρηνικό όπλο».

Εάν η Μόσχα υλοποιήσει πράγματι τα πυρηνικά της σχέδια, θα παραβιάσει τη Συνθήκη για το Διάστημα του 1967. Η συγκεκριμένη διεθνής συμφωνία απαγορεύει «την τοποθέτηση σε τροχιά γύρω από τη Γη αντικειμένων που φέρουν πυρηνικά όπλα ή άλλα είδη όπλων μαζικής καταστροφής». Τον Δεκέμβριο του 2024, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε για την ανανέωση της συνθήκης, με τη Ρωσία να τάσσεται κατά.

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Ερωτηθείς σχετικά, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας περιορίστηκε να δηλώσει ότι η χώρα «παρακολουθεί διαρκώς και με τη δέουσα επιμέλεια τις παγκόσμιες εξελίξεις στο Διάστημα, καθώς και τις δραστηριότητες άλλων κρατών». Το υπουργείο επικαλέστηκε επίσης λόγους απορρήτου και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Από την πλευρά της, η ρωσική πρεσβεία δήλωσε ότι δεν διαθέτει καμία πληροφορία σχετικά με τα περιγραφόμενα γεγονότα.

Το 2024, η Ρωσία είχε απορρίψει ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων ότι η Μόσχα αναπτύσσει όπλο ικανό να καταστρέψει εχθρικούς δορυφόρους μέσω πυρηνικής έκρηξης στο Διάστημα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν υποστηρίξει ότι η Ρωσία αναπτύσσει εδώ και χρόνια ένα πυρηνικό όπλο που θα μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρα δίκτυα δορυφόρων, όπως το Starlink της SpaceX, το οποίο χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Μια μαζική απώλεια δορυφόρων θα είχε σοβαρές συνέπειες στη Γη

Οι στρατιωτικές ενέργειες σε τροχιά γύρω από τη Γη θα μπορούσαν να έχουν δραματικές επιπτώσεις στον πλανήτη μας.

Για τον λόγο αυτό, σχεδόν όλες οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Μόσχα βασίζεται πρωτίστως στην αποτρεπτική ισχύ που θα της προσέφερε ένας δυνητικός πυρηνικός δορυφόρος.

Εάν μια πυρηνική κεφαλή, όπως εκείνη που φέρεται να σχεδιάζεται για τον Sputnik-S, εκραγεί σε χαμηλή γήινη τροχιά, όλοι οι δορυφόροι που βρίσκονται εκεί μπορούσαν να τεθούν εκτός λειτουργίας μέσα σε λίγους μήνες.

Οι συνέπειες θα ήταν εκτεταμένες: η δορυφορική πλοήγηση, οι τηλεπικοινωνίες και η μετεωρολογική πρόγνωση θα επηρεάζονταν άμεσα. Στην πράξη, ελάχιστες λειτουργίες στη Γη θα μπορούσαν πλέον να εκτελούνται απρόσκοπτα.

Η στρατιωτική εξάρτηση της Δύσης από το Διάστημα

Από στρατιωτικής άποψης, μια γενικευμένη απώλεια δορυφόρων θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τη Δύση, καθώς τα συστήματα αναγνώρισης, ο στρατιωτικός εξοπλισμός και η επιχειρησιακή διοίκηση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διαστημική τεχνολογία.

Αντίθετα, η Ρωσία, για παράδειγμα, φέρεται να έχει χαρτογραφήσει τα τελευταία χρόνια τη Βαλτική Θάλασσα με ακρίβεια εκατοστού, χρησιμοποιώντας πλοία που εμφανίζονταν ως ερευνητικά.

Αυτό θα επέτρεπε στο ρωσικό ναυτικό να κινείται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας στην περιοχή ακόμη και χωρίς δορυφορική υποστήριξη.

Ο «πόλεμος» του Διαστήματος

Σύμφωνα με τα ευρήματα πολύμηνης έρευνας της Süddeutsche Zeitung, του NDR και του WDR, στο Διάστημα έχουν σημειωθεί επανειλημμένα προκλητικές ενέργειες.

Ήδη από τον Νοέμβριο του 2021, η Ρωσία πραγματοποίησε στρατιωτική δοκιμή στο Διάστημα, καταστρέφοντας με πύραυλο έναν από τους δικούς της δορυφόρους. Τα συντρίμμια που προέκυψαν έθεσαν σε κίνδυνο τους αστροναύτες που βρίσκονταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ αναγνώρισαν ότι διαθέτουν όπλα τοποθετημένα σε τροχιά γύρω από τη Γη, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για επιθετικούς σκοπούς.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ένας ρωσικός δορυφόρος πλησίασε σε απόσταση περίπου 100 μέτρων έναν δυτικό δορυφόρο και άρχισε να τον παρακολουθεί. Υποψίες για κατασκοπευτική δραστηριότητα υπάρχουν και σε βάρος κινεζικών δορυφόρων.

Με πληροφορίες από sueddeutsche.de