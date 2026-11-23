Ο Γιώργος Λιβάνης αναφέρθηκε στον χωρισμό του.

Για τον χωρισμό του από την Ανδρομάχη και τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά του βιώματα αποτυπώνονται στη μουσική του μίλησε ο Γιώργος Λιβάνης, αποκαλύπτοντας πως το νέο του τραγούδι, με τίτλο «Τελειώσαμε Λοιπόν», εκφράζει όσα ο ίδιος δυσκολεύεται να περιγράψει με λόγια.

Ο γνωστός τραγουδιστής βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» και αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή, συνδέοντας τον χωρισμό του από την Ανδρομάχη με τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

Όπως εξήγησε, από την πρώτη στιγμή που άκουσε το συγκεκριμένο τραγούδι ένιωσε ότι τον αντιπροσώπευε απόλυτα, καθώς οι στίχοι του περιέγραφαν συναισθήματα και καταστάσεις που βίωνε εκείνη την περίοδο.

Γιώργος Λιβάνης: «Πιο πασιφανές από το τραγούδι δεν μπορεί να είναι»

«Νομίζω ότι το τραγούδι τα λέει όλα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο την στιγμή που το άκουσα την ίδια στιγμή ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Πολλές φορές αυτά που νιώθουμε οι τραγουδιστές τα εκφράζουμε με τα λόγια που γράφουν οι συνθέτες. Ο συνθέτης λέγεται Αλέξης Σέρκος. Οπότε, νομίζω ότι πιο πασιφανές από το τραγούδι δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Το τραγούδι που έβγαλα τα λέει όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιβάνης.

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής αποκάλυψε την ιστορία πίσω από την επιλογή του κομματιού, εξηγώντας πως ο δημιουργός του τού το παρουσίασε χωρίς να γνωρίζει όσα συνέβαιναν στην προσωπική του ζωή.

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Η αποκάλυψη για το τραγούδι που άκουσε το καλοκαίρι

«Το τραγούδι αυτό εγώ το άκουσα μέσα στο καλοκαίρι. Ήρθε στο σπίτι μου ο Αλέξης Σέρκος, μου έβαλε το “Τελειώσαμε λοιπόν” χωρίς να του έχω πει τίποτα. Γι’ αυτό σου λέω ότι δεν είχα μιλήσει με κανέναν, δεν είχα κάνει τίποτα. Χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τι έχω εγώ, ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα, του λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι το τραγούδι μας», εξομολογήθηκε.

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