Το σχόλιο της παρουσιάστριας με αφορμή τη συνέντευξη της Ανδρομάχης για το διαζύγιο από τον Γιώργο Λιβάνη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης, με το ζευγάρι να ανακοινώνει και επίσημα τον χωρισμό του.

Μάλιστα, η ερμηνεύτρια παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, με ένα σύντομο απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Το σχόλιο της Σίσσυς Χρηστίδου με αφορμή το διαζύγιο του Γιώργου Λιβάνη και της Ανδρομάχης

Με αφορμή όσα δήλωσε η Ανδρομάχη, η Σίσσυ Χρηστίδου, θέλησε να προσθέσει το δικό της σχόλιο, παραθέτοντας μία από τις δικές της εμπειρίες από την περίοδο του δικού της διαζυγίου.

«Στο σώμα ξεσπάει… Δεν θέλω να σταθούμε στο μεταξύ τους, αν ταιριάζανε ή δεν ταιριάζανε… Για εμένα αυτό που λέει είναι πολύ πιο σημαντικό. Το πώς βιώνεις μία τέτοια κατάσταση, που είναι ένα πένθος. Το πένθος μπορεί να είναι σε πολλές μορφές. Μπορεί να έρχεται μέσα από έναν χωρισμό, μπορεί να έρχεται μέσα από μία απώλεια αγαπημένου προσώπου. Θυμάμαι μία φράση που μου είχε πει ο ψυχολόγος μου: ‘Τώρα επιβιώνεις, δεν βιώνεις και αυτό είναι οκ’. Δηλαδή, μπαίνεις σε μία άμυνα, η οποία δημιουργεί και στον οργανισμό και στο σώμα, στη ψυχή, όλα αυτά καθρεφτίζονται. Βγαίνει και στο δέρμα σου και στα μαλλιά σου, αυτοάνοσα, τα ψυχοσωματικά. Γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προστατεύουμε, να θωρακίζουμε την ψυχική μας υγεία, γιατί καμιά φορά την υποτιμάμε και πρέπει να έρθει απ’ έξω το σώμα, να σου δώσει μία ή να σου κάνει μία υπερκόπωση, να πέσεις στο κρεβάτι ή να σου βγάλει ένα αυτοάνοσο… Για να καταλάβεις ότι όλο αυτό δεν είναι ότι δεν το νιώθεις, είναι ότι το θάβεις… Νιώθεις και ενοχή που δεν μπορείς να είσαι αυτομάτως καλά, υπάρχουν πολλά πράγματα που σε περιμένουν και υποχρεώσει… Για καλό…».

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