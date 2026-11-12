«Απολύτως άξιος συνεργάτης του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ. Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη», σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Χ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καλωσορίζει, με ανάρτησή του στο Χ, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού τη θέση του υφυπουργού Υγείας, με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

«Οφείλω να πω ότι και σε προσωπικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο η επιστροφή του Δημήτρη Βαρτζόπουλου στο Υπουργείο Υγείας με γεμίζει μεγάλη χαρά. Απολύτως άξιος συνεργάτης του εύχομαι καλή νέα θητεία εδώ.

Καλώς ήρθες πίσω Δημήτρη», αναφέρει ο υπουργός Υγείας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2120822950970413101}