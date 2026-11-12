Ο Δημήτρης Μάντζος ανέδειξε στην εκδήλωση της Ανανεωτικής Αριστεράς τις βαθιές αντιφάσεις ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία.

Εκδήλωση με τίτλο: «Μια ριζοσπαστική ματιά στον δημοκρατικό σοσιαλισμό - Διεργασίες σε ΗΠΑ και Ευρώπη» διοργάνωσε η Ανανεωτική Αριστερά, συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι: Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο Ξενοφών Κοντιάδης, Συνταγματολόγος και καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και ο Νίκος Μαδεμλής, μέλος της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Την συζήτηση συντόνισε ο Κώστας Πανδής, μέλος της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και της Συντονιστικής Επιτροπής της Ανανεωτικής Αριστεράς.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης ανέφερε ότι την ώρα που οι πολιτικές των αυξανόμενων κοινωνικών ανισοτήτων οδηγούν στην ενδυνάμωση της Ακροδεξιάς, ο δημοκρατικός σοσιαλισμός γνωρίζει τη μεγαλύτερη οργανωτική άνθηση των τελευταίων δεκαετιών, εξισορροπώντας τις πολιτικές μετατοπίσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη: από τη Νέα Υόρκη του Μαμντάνι μέχρι το Μάντσεστερ του Μπέρναμ και τις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη. Τι διδάσκουν αυτά τα πολιτικά εργαστήρια στην Ελλάδα της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και ενός κατακερματισμένου προοδευτικού χώρου; Η ριζοσπαστικοποίηση της Κεντροαριστεράς με προοπτική ανατροπής είναι πιο αναγκαία από ποτέ και περνάει μέσα από μια δεσμευτική προγραμματική συμφωνία των προοδευτικών δυνάμεων πριν από τις κάλπες.

Ο Νίκος Μαδεμλής υποστήριξε τον πολιτικό στόχο της εκλογικής επικράτησης του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ως πολιτική αναγκαιότητα για την εφαρμογή ενός κυβερνητικού σχεδίου ρεαλιστικής ανατροπής του κράτους της Δεξιάς. Στη βάση ενός ισχυρού σχεδίου βασισμένου στην κοινωνική δικαιοσύνη, στα δημόσια αγαθά, στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πολιτική έκφραση των κοινωνικών προτεραιοτήτων και το προοδευτικό μοντέλο διακυβέρνησης εγγυάται τη συγκρότηση μιας στέρεης κοινωνικής πλειοψηφίας. Τόνισε ότι η μόνη βιώσιμη απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας είναι η επένδυση στη στρατηγική συσπείρωσης και συνεργασίας όλων των προοδευτικών δυνάμεων, με στόχο τη συγκρότηση ενός ισχυρού ιδεολογικού άξονα που θα κυριαρχήσει σε βάθος εικοσαετίας.

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Ο Δημήτρης Μάντζος ανέδειξε τις βαθιές αντιφάσεις ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία: τεχνολογική πρόοδος δίπλα σε ανισότητες, συσσώρευση πλούτου δίπλα στην ανασφάλεια και υπερπληθώρα πληροφορίας με την αλήθεια υπό δοκιμασία. Εστίασε στη γεωπολιτική αβεβαιότητα, στους πολέμους, στην αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών δικαστηρίων, αλλά και στην επιστροφή της ωμής ισχύος, των σφαιρών επιρροής και της συναλλακτικής διπλωματίας. Με αναφορές στις αμερικανικές εκλογές και στο Ιράν, έθεσε στο επίκεντρο το μέλλον της δημοκρατίας, τους θεσμούς, τα θεσμικά αντίβαρα και τη συμμετοχή των πολιτών. «Ποιος αποφασίζει για τις ζωές μας;» ήταν το κεντρικό ερώτημα της ομιλίας του.

Ο Κώστας Πανδής στην παρέμβασή του υπογράμμισε ότι το ερώτημα είναι αν η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να προσαρμόζεται στην κατεστημένη διαχείριση ή να συγκρούεται με τις αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων. Η σοσιαλδημοκρατία της αφομοίωσης, όπως επισήμανε, κατευνάζει τη δυσαρέσκεια χωρίς να αντιμετωπίζει τις ρίζες της, αφήνοντας χώρο στον αυταρχικό λαϊκισμό. Η ριζοσπαστική δημοκρατία οφείλει να έχει στο επίκεντρο της την επανάκτηση του δημοσίου ελέγχου σε ενέργεια, νερό, μεταφορές, παιδεία και υγεία και την κατοικία ως αγαθό. Με προτεραιότητα τους ανθρώπους και τις κοινωνικές ανάγκες, αντί για τους υπερεξοπλισμούς.