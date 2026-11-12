Εάν διαπιστώσετε ότι μια συναλλαγή παραμένει σε εκκρεμότητα για ασυνήθιστα μακρύ χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε αρχικά στον έμπορο προς επίλυση του θέματος.

Μια εκκρεμής χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα μπορεί να σας προκαλέσει σύγχυση, αλλά αποτελεί μια απόλυτα συνήθη διαδικασία. Αντιπροσωπεύει μια συναλλαγή που έχει ξεκινήσει αλλά βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της επεξεργασίας, ενώ εσείς μπορείτε κανονικά να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάρτα σας.

Όταν μια συναλλαγή, ωστόσο, καθυστερεί περισσότερο από το αναμενόμενο, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τι ακριβώς συμβαίνει στο παρασκήνιο.

Τι σημαίνει όταν μια χρέωση πιστωτικής κάρτας εκκρεμεί (Pending);

Ως εκκρεμής συναλλαγή ορίζεται εκείνη που έχει μεν ξεκινήσει, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Για παράδειγμα, όταν ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητό σας με καύσιμα, κάνετε check-in σε ξενοδοχείο ή αγοράζετε κάποιο προϊόν διαδικτυακά το οποίο πρόκειται να αποσταλεί αργότερα.

Σε τέτοιες και παρόμοιες περιπτώσεις, ο έμπορος επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η κάρτα σας είναι έγκυρη και ότι διαθέτετε επαρκές διαθέσιμο πιστωτικό όριο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αποτρέποντας έτσι το ενδεχόμενο να αποχωρήσετε χωρίς να εξοφλήσετε το οφειλόμενο ποσό.

Συνήθεις λόγοι για συναλλαγές σε εκκρεμότητα

Στα πρατήρια καυσίμων, η δέσμευση πραγματοποιείται προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πληρωμής ενός ολόκληρου ρεζερβουάρ πριν καν ξεκινήσει η άντληση. Στα ξενοδοχεία, δεσμεύεται το κόστος διαμονής συν πιθανών πρόσθετων χρεώσεων ή ενός ημερήσιου «μαξιλαριού» ασφαλείας. Στις ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εφαρμόζονται μεγάλες δεσμεύσεις που διατηρούνται έως ότου το όχημα επιστραφεί και ελεγχθεί. Στα εστιατόρια, η διαδικασία επαληθεύει τα διαθέσιμα κεφάλαια για το γεύμα πριν την προσθήκη ενδεχόμενου φιλοδωρήματος, ενώ στα ηλεκτρονικά καταστήματα λιανικής η χρέωση παραμένει εκκρεμής μέχρι την ολοκλήρωση της συσκευασίας και της αποστολής.

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Μόλις ο έμπορος υποβάλει αίτημα έγκρισης προς την εταιρεία έκδοσης της κάρτας σας, η συναλλαγή αποτυπώνεται στον λογαριασμό σας ως εκκρεμής. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τις επιστροφές χρημάτων ή τις καταβολές πληρωμών. Σε περίπτωση που η κάρτα σας δεν είναι έγκυρη ή το ποσό υπερβαίνει το διαθέσιμο όριό σας, ο εκδότης απορρίπτει απευθείας τη συναλλαγή.

Πόσο διαρκούν οι χρεώσεις σε εκκρεμότητα;

Οι συναλλαγές αγοράς ολοκληρώνονται συνήθως εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών, αν και ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτήσουν περισσότερο χρόνο. Οι πληρωμές καταχωρίζονται συνήθως εντός επτά ημερών, ενώ οι επιστροφές χρημάτων ενδέχεται να καθυστερήσουν περαιτέρω, αναλόγως της τράπεζας, του δικτύου καρτών και του εμπόρου.

Παράγοντες όπως τα Σαββατοκύριακα, οι αργίες ή οι διεθνείς συναλλαγές σε ξένο νόμισμα δύνανται επίσης να επιμηκύνουν το εν λόγω χρονικό διάστημα.

Ο κύκλος ζωής μιας συναλλαγής

Κατά την πραγματοποίηση μιας πληρωμής, ο επεξεργαστής πληρωμών του εμπόρου αποστέλλει αίτημα έγκρισης προς τον εκδότη της κάρτας μέσω του αντίστοιχου δικτύου (όπως Visa, Mastercard, American Express ή Discover). Μετά την επαλήθευση της εγκυρότητας της κάρτας και της επάρκειας του ορίου, επιστρέφεται κωδικός έγκρισης εντός ελάχιστων δευτερολέπτων.

Εν συνεχεία, τα κεφάλαια μεταφέρονται στον λογαριασμό του εμπόρου μέσω της διαδικασίας εκκαθάρισης (settlement), η οποία μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί.

Τι συμβαίνει όσο μια χρέωση είναι σε εκκρεμότητα;

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κάρτα σας κανονικά, ωστόσο οι εκκρεμείς συναλλαγές δεσμεύουν προσωρινά αντίστοιχο ποσό από το διαθέσιμο πιστωτικό σας όριο. Όσο μια συναλλαγή παραμένει σε εκκρεμότητα, δεν χρεώνεστε τόκους ούτε συλλέγετε ανταμοιβές (πόντους ή επιστροφή μετρητών), καθώς τα οφέλη αυτά ενεργοποιούνται αποκλειστικά κατά την οριστική εκκαθάριση και καταχώριση της συναλλαγής.

Συνήθως δεν υφίσταται η δυνατότητα ακύρωσης μιας εκκρεμούς συναλλαγής μέσω της τράπεζας, παρά μόνο κατόπιν επικοινωνίας με τον ίδιο τον έμπορο, εξαιρουμένων των περιπτώσεων δόλιας χρέωσης.

Συγκριτικά, οι εκκρεμείς χρεώσεις αφαιρούνται από το πιστωτικό όριο αλλά δεν προστίθενται άμεσα στο τρέχον υπόλοιπο, δεν τοκίζονται, δεν αποδίδουν ανταμοιβές και δεν προσφέρονται για επίσημη αμφισβήτηση στην τράπεζα, σε αντίθεση με τις καταχωρισμένες χρεώσεις που ενσωματώνονται στο υπόλοιπο, τοκίζονται, παράγουν ανταμοιβές και δύνανται να αμφισβητηθούν θεσμικά.

Επίδραση στα πιστωτικά σκορ

Παρότι οι εκκρεμείς συναλλαγές δεν επιδρούν άμεσα στα πιστωτικά σας σκορ, επηρεάζουν έμμεσα τον δείκτη χρησιμοποίησης πίστωσης, δεσμεύοντας προσωρινά τμήμα του διαθέσιμου ορίου σας. Αυτή η στιγμιαία αύξηση της χρήσης ενδέχεται να μειώσει παροδικά τα σκορ σας, γι' αυτό και συνιστάται η αποφυγή μεγάλων εκκρεμών χρεώσεων λίγο πριν την υποβολή αίτησης για νέα πίστωση.

Τι να κάνετε εάν μια χρέωση παραμένει στάσιμη

Εάν διαπιστώσετε ότι μια συναλλαγή παραμένει σε εκκρεμότητα για ασυνήθιστα μακρύ χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε αρχικά στον έμπορο προς επίλυση του θέματος. Εάν ο έμπορος δεν δύναται να εξηγήσει την καθυστέρηση, επικοινωνήστε με την εταιρεία της κάρτας σας για περαιτέρω συνδρομή. Σημειώστε ότι το κλείσιμο του λογαριασμού σας δεν συνιστά λύση, καθώς η τράπεζα θα σας χρεώσει κανονικά το συνολικό ποσό μόλις ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πάντως, το ζήτημα διευθετείται αυτόματα εντός ολίγων ημερών.

Πηγή: cardrates.com