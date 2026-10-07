Η νέα απόφαση αφορά τις λεγόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ, δηλαδή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Έναν «λογαριασμό» που παραμένει ανοιχτός εδώ και σχεδόν έξι χρόνια επιχειρεί να κλείσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζοντας νέους κανόνες για τις πληρωμές μεγάλων μονάδων που παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα.

Η νέα απόφαση αφορά τις λεγόμενες μονάδες ΣΗΘΥΑ, δηλαδή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Πρόκειται, με απλά λόγια, για εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ένα καύσιμο για να παράγουν μαζί ηλεκτρισμό και χρήσιμη θερμότητα, πετυχαίνοντας καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Η απόφαση δεν αφορά, πάντως, όλες τις μονάδες ΣΗΘΥΑ. Καλύπτει συγκεκριμένες μεγάλες μονάδες, ισχύος άνω των 35 MW, οι οποίες είχαν ενεργοποιημένες συμπληρωματικές συμβάσεις συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την 1η Νοεμβρίου 2020 και διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Γιατί την 1η Νοεμβρίου 2020; Διότι τότε άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την έναρξη των νέων αγορών του Target Model.

Οι συγκεκριμένες μονάδες είχαν συμβάσεις που προέρχονταν από το προηγούμενο καθεστώς. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να ξεκαθαριστεί πώς θα συνδυάζονται τα χρήματα που παίρνουν ή πληρώνουν μέσα από τις νέες αγορές ρεύματος με την αποζημίωση που προβλέπεται για την ενέργεια ΣΗΘΥΑ.

Αυτόν τον λογαριασμό αναλαμβάνει τώρα να κάνει ο ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος ορίζεται αρμόδιος για τη λεγόμενη «συμπληρωματική εκκαθάριση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην πράξη, η διαδικασία θυμίζει έναν μεγάλο συμψηφισμό. Θα εξετάζεται τι έχει ήδη εισπράξει ή πληρώσει μια μονάδα από τις συναλλαγές της στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς και τι έχει προκύψει από την Αγορά Εξισορρόπησης που διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ.

Στη συνέχεια, ο ΔΑΠΕΕΠ θα κάνει τον τελικό υπολογισμό για τη συμβατική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αναγνωρίζεται ως ΣΗΘΥΑ, ώστε αυτή να αποζημιωθεί με την προβλεπόμενη Τιμή Αναφοράς, εφόσον βέβαια ο παραγωγός πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Ο νέος υπολογισμός δεν σημαίνει ότι όλοι οι παραγωγοί θα πάρουν αναδρομικά χρήματα. Εάν από τον συμψηφισμό προκύψει ότι μια μονάδα έχει λάβει λιγότερα από όσα της αναλογούν σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό, θα προκύψει πίστωση υπέρ του παραγωγού. Αντίθετα, εάν ο τελικός λογαριασμός βγάλει χρέωση, ο παραγωγός θα κληθεί να βρεθεί στην άλλη πλευρά του ταμείου. Η απόφαση προβλέπει ρητά τόσο πιστώσεις όσο και χρεώσεις.

Επιπλέον, τυχόν επιβαρύνσεις που έχουν προκύψει επειδή ένας παραγωγός δεν τήρησε τους κανόνες των αγορών ή του ηλεκτρικού συστήματος δεν εξαφανίζονται μέσα από τη νέα εκκαθάριση.

Ο ΔΑΠΕΕΠ θα πρέπει, δηλαδή, να γυρίσει πίσω και να υπολογίσει τι συνέβη οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια για κάθε μονάδα που εμπίπτει στη ρύθμιση. Στον λογαριασμό θα μπουν οι πιστώσεις και οι χρεώσεις από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, αλλά και εκείνες που προέκυψαν μέσω της Αγοράς Εξισορρόπησης του ΑΔΜΗΕ.

Τέλος, για να βγει ο τελικός λογαριασμός, θα χρησιμοποιούνται και πραγματικά στοιχεία λειτουργίας κάθε μονάδας, όπως πόσο καύσιμο κατανάλωσε, πόσο ηλεκτρικό ρεύμα παρήγαγε και πόση χρήσιμη θερμότητα έδωσε.