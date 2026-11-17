Το Δεκαράκι ανανεώνει τη στήριξή του στην ομάδα του τόπου του για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Δεκαράκι βρίσκεται στο πλευρό του Αθλητικού Ομίλου Δαμασίου «Δαμασιακός», συνεχίζοντας να στηρίζει την προσπάθεια της ποδοσφαιρικής ομάδας του Δαμασίου Τυρνάβου.

Με ιστορία που ξεκινά το 1970, ο Δαμασιακός αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την περιοχή, συμμετέχοντας με επιτυχίες στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του Νομού Λάρισας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το Δεκαράκι συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών του σωματείου, ενισχύοντας τον αθλητικό του εξοπλισμό με αγωνιστικές εμφανίσεις και τις φόρμες εξόδου, ενώ παράλληλα στηρίζει την ιατρική περίθαλψη των αθλητών.

Με το αποστακτήριό του να βρίσκεται στο Δαμάσι Τυρνάβου, το Δεκαράκι διατηρεί στενούς δεσμούς με την περιοχή και τους ανθρώπους της. Η συνέχιση αυτής της συνεργασίας με τον Δαμασιακό αποτελεί έκφραση της στήριξής του σε πρωτοβουλίες της τοπικής κοινότητας και σε δράσεις που προωθούν τον αθλητισμό σε τοπικό επίπεδο και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων σε αυτόν.