Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με την καθιερωμένη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Το κέντρο της Αθήνας για την μεγάλη πορεία από το Πολυτεχνείο προς την αμερικανική πρεσβεία θα κλείσει, ενώ πολύ αυστηρά είναι τα μέτρα που έχει πάρει η αστυνομία.
Ο προαύλιος χώρος του Πολυτεχνείου άνοιξε στις 09:00 και θα κλείσει στις 13:00 για να ξεκινήσει η πορεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ αλλαγές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Σταθμοί μετρό
Με εντολή της αστυνομίας, από τις 14:00 κλείνουν οι σταθμοί:
- Σύνταγμα
- Ευαγγελισμός
- Πανεπιστήμιο
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ.
Οι ρυθμίσεις γύρω από το Πολυτεχνείο
Στην περιοχή του Πολυτεχνείου και των Εξαρχείων εφαρμόζονται απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπές κυκλοφορίας, με χρονικό ορίζοντα έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.
Οι ρυθμίσεις αφορούν:
- Στουρνάρη, από την πλατεία Εξαρχείων έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Πατησίων, από την Κοδριγκτώνος έως την Πανεπιστημίου, και στα δύο ρεύματα, καθώς και τις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό.
- Τους πεζοδρόμους Τοσίτσα και Πολυτεχνείου.
- Μπουμπουλίνας, από τη Στουρνάρη έως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
- Τζωρτζ και Μπόταση, από τη Στουρνάρη έως την Καποδιστρίου.
- Κάνιγγος, από τη Στουρνάρη έως τη Χαλκοκονδύλη.
- Σολωμού, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Εξαρχείων.
- Καποδιστρίου, από την Μπόταση έως τη Γ΄ Σεπτεμβρίου.
- Πλατεία Εξαρχείων.
- Χαλκοκονδύλη, από τη Γ΄ Σεπτεμβρίου έως την πλατεία Κάνιγγος.
- Αβέρωφ, από την Πατησίων έως τη Μάρνη.
- Βερανζέρου, από την Κάνιγγος έως τη Μάρνη.
- Σπύρου Τρικούπη, από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας έως την πλατεία Εξαρχείων.
- Σόλωνος, από την Ιπποκράτους έως την Πατούσα.
LIVE
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Στο μνημείο του Πολυτεχνείου ο Βαρουφάκης11:54:54
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Γεμάτο το προαύλιο του ΕΜΠ11:51:09
Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, με το προαύλιο του ιστορικού ιδρύματος να είναι γεμάτο από ανθρώπους, που σπεύδουν για να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο. Γονείς που εξηγούν στα παιδιά τους τι συνέβη εκείνες τις ημέρες, άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που έζησαν τότε τα γεγονότα, φοιτητές και κάθε λογής πολίτες τιμούν με τον δικό τους τρόπο την επέτειο του Πολυτεχνείου. Οι επετειακές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με τη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν από τη μια το μεσημέρι και έπειτα.
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Η ανάρτηση Κυριάκου Πιερρακάκη11:49:32
{https://x.com/Pierrakakis/status/2122587544432861525?a=FnWmaV3d9y8lfngERqE&s=20}
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Το μήνυμα Δένδια για το Πολυτεχνείο11:11:35
«Τιμάμε τους νέους του ’73 και όλες τις γενιές των Ελλήνων που στάθηκαν στο πλευρό τους, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης, σε μία εμβληματική στιγμή του αγώνα κατά της Δικτατορίας», τόνισε, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.
«Χρέος μας είναι να τιμάμε την επέτειο της εξέγερσης προασπίζοντας την εθνική κυριαρχία, τους δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος δικαίου», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.
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Κλειστός ο Εθνικός Κήπος11:05:07
Κλειστός θα παραμείνει σήμερα ο Εθνικός Κήπος. Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων και μετά από εντολή της Αστυνομίας, θα κλείσει από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι το τέλος της ημέρας.
«Ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
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Κλειστοί σταθμοί του μετρό10:56:03
Αττική: Με εντολή της αστυνομίας, από τις 14:00 κλείνουν οι σταθμοί:
- Σύνταγμα
- Ευαγγελισμός
- Πανεπιστήμιο
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και στις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ, σύμφωνα με απόφαση της Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ.
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη10:54:15
Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν προσωρινά έξι σταθμοί του μετρό. «Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 16.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός”, “Δημοκρατίας”, “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο”, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤΗΕΜΑ.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Από την Τροχαία Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι από 4 μ.μ. σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.
Ειδικότερα:
Από 16.00΄ ώρα σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.
Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:
Μέχρι την 06.00΄ώρα της Τετάρτης (18-11-2026) στις παρακάτω οδούς:
–Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Σιντριβανίου.
–Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης.
–Αγγελάκη, καθ’ όλο το μήκος της.
–Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την Δημ. Γούναρη μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.
– Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.
Μέχρι τη λήξη των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:
–Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.
-Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου.
– Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.
– Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ.Ηρακλείου.
– Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ. Ντήλ.
– Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου.
– Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία.
– Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.
– Ι. Δραγούμη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή.
– Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.
Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.
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Ο φωτορεπόρτερ που κατέγραψε την εισβολή του τανκ στο Dnews10:46:36
Ο φωτορεπόρτερ του AP, Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, που κατέγραψε με τον φακό του την εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο γράφει στο Dnews.
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Τι ώρα είναι η μεγάλη πορεία για το Πολυτεχνείο10:45:26
Συγκεντρώσεις και πορεία σήμερα στο κέντρο της Αθήνας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Τι ώρα η πορεία ΕΔΩ
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Πολυτεχνείο: Τι ώρα κλείνει το κέντρο σήμερα10:44:48
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί σταθμοί του μετρό σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του Πολυτεχνείου.
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Παιδιά αφήνουν λουλούδια στο μνημείο10:42:24
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Στεφάνι άφησε στο μνημείο η Ρένα Δούρου10:41:36
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Το μήνυμα Μητσοτάκη για την επέτειο του Πολυτεχνείου10:40:46
«Μένουμε μακριά από την καπηλεία του Νοέμβρη. Και υποδεχόμαστε την ιστορική του επέτειο με πανεπιστήμια ανοιχτά στη γνώση, στον διάλογο και στην εξωστρέφεια, αλλά κλειστά στη βία και στην ανομία».
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