Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι θα κλείσουν προσωρινά έξι σταθμοί του μετρό. «Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 16.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών “Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός”, “Δημοκρατίας”, “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο”, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤΗΕΜΑ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από την Τροχαία Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι από 4 μ.μ. σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων, το κέντρο της πόλης θα αποκλειστεί και δεν θα επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων, ενώ θα υπάρξουν αλλαγές και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

Ειδικότερα:

Από 16.00΄ ώρα σταδιακά θα υπάρξουν παρεμβάσεις (διακοπές- εκτροπές) της κυκλοφορίας στους δρόμους: Εγνατία, Εθν. Αμύνης, Τσιμισκή, Αγ. Δημητρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ., Καρ. Ντηλ, Βασ. Ηρακλείου, Γ΄ Σεπτεμβρίου, Αγγελάκη, Αρμενοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Κ. Καραμανλή και όπου αλλού απαιτηθεί, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ως εξής:

Μέχρι την 06.00΄ώρα της Τετάρτης (18-11-2026) στις παρακάτω οδούς:

–Εθνικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την πλατεία Σιντριβανίου.

–Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι οδό Εθνικής Αμύνης.

–Αγγελάκη, καθ’ όλο το μήκος της.

–Αρμενοπούλου, στο τμήμα της από την Δημ. Γούναρη μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

– Γρ. Λαμπράκη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Γ’ Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τη λήξη των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς:

–Εγνατία, στο τμήμα της από οδό Δωδεκανήσου μέχρι την οδό Εθν. Αμύνης.

-Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λάζου Εξάρχου μέχρι την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την Στεφ. Δραγούμη. Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την πλατεία Σιντριβανίου μέχρι την πλατεία Λευκού Πύργου.

– Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Γ. Λαμπράκη.

– Καρ. Ντήλ, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Βασ.Ηρακλείου.

– Βασ. Ηρακλείου, στο τμήμα της από την Πλατεία Αριστοτέλους μέχρι την οδό Καρ. Ντήλ.

– Κ. Καραμανλή, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι Καυτανζόγλου.

– Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι την οδό Εγνατία.

– Ολυμπιάδος, στο τμήμα της από την οδό Ελένης Ζωγράφου μέχρι την οδό Κασσάνδρου.

– Ι. Δραγούμη, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Τσιμισκή.

– Γ. Βιζυηνού, στο τμήμα της από την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την οδό Καθηγητού Π. Βυζουκίδου.

Σε καίρια σημεία θα υπάρχουν τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία και θα διευκολύνουν τους οδηγούς.