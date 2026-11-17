Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Πράγας ανακοίνωσαν ότι αρκετοί επιβάτες υπέστησαν σοβαρά τραύματα και διακομίζονται σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη.

Δύο επιβατικές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί κοντά στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό της Πράγας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μερικές δεκάδες άτομα, εκ των οποίων αρκετά σοβαρά.

Η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 07:00 στη σιδηροδρομική γέφυρα πάνω από την οδό Seifertova στην περιοχή Πράγα 3, κοντά στον Κεντρικό Σταθμό.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο αμαξοστοιχίες κινούνταν με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, ενώ η πυροσβεστική δεν χαρακτήρισε τη σύγκρουση σφοδρή. Ωστόσο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις, με τους πυροσβέστες να επιχειρούν σε καθεστώς συναγερμού δευτέρου βαθμού, εστιάζοντας στη διαλογή (triage) των τραυματισμένων επιβατών.

Η αστυνομία έκανε αρχικά λόγο για αρκετούς τραυματίες, ενώ αργότερα εκτίμησε τον αριθμό τους σε μερικές δεκάδες. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Πράγας ανακοίνωσαν ότι αρκετοί επιβάτες υπέστησαν σοβαρά τραύματα και διακομίζονται σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πλειονότητα των τραυματισμών αναμένεται να είναι ελαφρά.

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Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας γύρω από την Πράγα

Το ατύχημα έχει επηρεάσει σημαντικά τα δρομολόγια που διέρχονται από τον Κεντρικό Σταθμό της Πράγας, με τους περιορισμούς να αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ώρες.

Αρκετές αμαξοστοιχίες τερματίζουν ή ξεκινούν από τους σταθμούς Praha-Vysočany και Praha-Libeň αντί για τον Κεντρικό Σταθμό, ενώ ορισμένα δρομολόγια εκτρέπονται μέσω του σταθμού Praha-Holešovice. Οι καθυστερήσεις και τροποποιήσεις αναμένεται να επηρεάσουν δεκάδες ανταποκρίσεις.

Ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας της Τσεχίας, České dráhy (ČD), ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά επιλεγμένα μέσα μαζικής μεταφοράς της Πράγας.

Τα αίτια της σύγκρουσης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.