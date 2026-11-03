Η λαϊκιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, η οποία στηρίζεται από το ακροδεξιό SPD και το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα Motorists, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα για μεροληψία τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

Σε 24ωρη απεργία προχώρησαν σήμερα, Τρίτη, οι εργαζόμενοι στη δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο της Τσεχίας, αντιδρώντας στο σχέδιο της κυβέρνησης να περικόψει τη χρηματοδότησή τους και να τη μεταφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας και της βιωσιμότητας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.

Η απεργία είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του προγράμματος των δύο δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, ενώ για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας με τη στήριξη καλλιτεχνών και φοιτητών.

Η απεργία εντείνει τη διαμάχη για το μέλλον των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, τα οποία, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Reuters το 2025, συγκαταλέγονται στις δημοφιλέστερες και πλέον αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης στη χώρα. Το σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο μήνα και αναμένεται να συνεχιστεί η συζήτησή του στο κοινοβούλιο.

Στο 24ωρο ειδησεογραφικό πρόγραμμα της τσεχικής δημόσιας τηλεόρασης, το δελτίο μεταδιδόταν από ένα σκοτεινό στούντιο, ενώ οι παρουσιαστές, ντυμένοι στα μαύρα, διάβαζαν ασυνήθιστα τις ειδήσεις από χειρόγραφο κείμενο.

Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των δημόσιων μέσων

Η λαϊκιστική κυβέρνηση του δισεκατομμυριούχου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, η οποία στηρίζεται από το ακροδεξιό SPD και το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα Motorists, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα για μεροληψία τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης.

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Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης μεταρρύθμισης, ο κυβερνητικός συνασπισμός επιδιώκει να καταργήσει το μηνιαίο τέλος που καταβάλλουν τα νοικοκυριά για τη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκρίνουν τις προτεινόμενες αλλαγές με τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στην Ουγγαρία επί πρωθυπουργίας Βίκτορ Όρμπαν, συμμάχου του Μπάμπις, ο οποίος δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο μέσων ενημέρωσης φιλικό προς την κυβέρνησή του.

«Εάν εγκριθεί, η πρόταση αυτή θα δώσει στον κυβερνητικό συνασπισμό τα μέσα για να επηρεάζει πολιτικά το περιεχόμενο και των δύο δημόσιων μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο δημοσιογράφος της τσεχικής δημόσιας τηλεόρασης Γιαν Μολάτσεκ, μέλος της απεργιακής επιτροπής.

Αντιδράσεις για τις περικοπές και τις πολιτικές πιέσεις

Οι επικριτές του σχεδίου εκτιμούν ότι η μεταφορά της χρηματοδότησης στον κρατικό προϋπολογισμό θα διαρρήξει τη σχέση άμεσης χρηματοδότησης μεταξύ των πολιτών και των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, ενώ θα καταστήσει τις αποφάσεις για τη χρηματοδότησή τους ευάλωτες σε πολιτικές πιέσεις.

Παράλληλα, η προβλεπόμενη περικοπή της χρηματοδότησης κατά 15% θα επαναφέρει τον προϋπολογισμό της δημόσιας τηλεόρασης στα επίπεδα του 2008 και του ραδιοφώνου στα επίπεδα του 2005. Οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν τις περικοπές μη βιώσιμες.

Από την πλευρά του, ο Μπάμπις επανέλαβε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνηση απλώς υλοποιεί τη δέσμευσή της να μειώσει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

«Δεν υπάρχει καμία μάχη για τη δημοκρατία. Κανείς δεν θέλει να καταλάβει τα δημόσια μέσα ενημέρωσης ή να τα θέσει υπό κρατικό έλεγχο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί κατά την περαιτέρω κοινοβουλευτική συζήτηση.

Με πληροφορίες από Reuters