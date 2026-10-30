Η αντιπολεμική πορεία στη Θεσσαλονίκη έγινε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δράσης στα λιμάνια ενάντια στον πόλεμο που διοργανώθηκε σε συνδικάτα λιμενεργατών σε πάνω από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, εκπαιδευτικοί και φορείς της πόλης συμμετείχαν στην αντιπολεμική πορεία, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη.

Η πορεία έγινε με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Δράσης στα λιμάνια ενάντια στον πόλεμο, που διοργανώθηκε σε συνδικάτα λιμενεργατών σε πάνω από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο» δεκάδες κόσμου απηύθυναν κάλεσμα ειρήνης και φώναξαν για τον τερματισμό των πολέμων και την απεμπλοκή της χώρας από τους επικίνδυνους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς.

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Τα σωματεία αντιδρούν «στη μετατροπή των πολιτικών εμπορικών λιμανιών σε πολεμικές βάσεις» για τη μεταφορά πολεμικού υλικού προς εμπόλεμες περιοχές.

Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου και κινείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης ενώ φτάνοντας στο λιμάνι της πόλης, το συγκεντρωμένο πλήθους άναψε πυρσούς.

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Με πληροφορίες του Thestival