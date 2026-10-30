Από τη διαχείριση του βάρους μέχρι την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, τα θρεπτικά συστατικά που κάνουν τα ρεβύθια πολύτιμη διατροφική επιλογή.

Τα ρεβύθια αποτελούν μια ιδιαίτερα θρεπτική επιλογή για την καθημερινή διατροφή, καθώς συνδυάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και φυτική πρωτεΐνη. Πέρα από τη συμβολή τους στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του σωματικού βάρους, στη μείωση του σωματικού λίπους και στη διατήρηση της υγείας όσο μεγαλώνουμε.

Ο Olivier Courtin-Clarins, διευθυντής του ομίλου Clarins και συγγραφέας του βιβλίου Bella en el plato, αναδεικνύει τη διατροφική αξία των οσπρίων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο λιγότερο γνωστές ιδιότητές τους: τη δυνατότητα να συμβάλλουν στη μείωση του σωματικού λίπους και να υποστηρίζουν την υγιή γήρανση.

Όπως αναφέρει, έξι κλινικές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση της τακτικής κατανάλωσης οσπρίων με τη μείωση του σωματικού λίπους. Σύμφωνα με τα ευρήματα που επικαλείται, η ένταξή τους στο καθημερινό διαιτολόγιο μπορεί να συνδεθεί ακόμη και με μια μικρή απώλεια βάρους, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα περιορισμός των συνολικών θερμίδων.

Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον συνδυασμό φυτικών ινών και πρωτεΐνης που περιέχουν. Τα δύο αυτά συστατικά ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού, περιορίζοντας την πείνα και την ανάγκη για συχνή κατανάλωση φαγητού. Αντίστοιχα οφέλη προσφέρουν και άλλα όσπρια, όπως οι φακές και τα φασόλια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για πολλά ελαφριά και ισορροπημένα γεύματα.

Πώς συνδέονται τα ρεβύθια με την υγιή γήρανση

Οι φυτικές ίνες δεν είναι σημαντικές μόνο για την πέψη και τη διαχείριση του βάρους, αλλά ενδέχεται να διαδραματίζουν ρόλο και στη διαδικασία της γήρανσης.

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Ο Courtin-Clarins αναφέρεται σε έρευνα διάρκειας μεγαλύτερης των δέκα ετών, σύμφωνα με την οποία τα άτομα με υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών είχαν διπλάσιες πιθανότητες να παρουσιάσουν χαρακτηριστικά υγιούς και πιο αργής γήρανσης.

Το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία μιας διατροφής πλούσιας σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα και δημητριακά ολικής άλεσης, καθώς η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών συνδέεται με πολλαπλά οφέλη για τον οργανισμό.

Τα επιπλέον οφέλη για τον οργανισμό

Η φαρμακοποιός και διατροφολόγος Paula Martín Clares, στο βιβλίο της The Health of Your Skin Depends on What You Eat, επισημαίνει ότι τα ρεβύθια αποτελούν σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών.

Περιέχουν πρωτεΐνη, ασβέστιο, κάλιο, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο, βιταμίνη Β6 και βιταμίνη Ε. Παράλληλα, συμβάλλουν στη διατήρηση της ισορροπίας των υγρών του σώματος και μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της κατακράτησης.

Στα πιθανά οφέλη τους περιλαμβάνονται επίσης:

Καλύτερη ρύθμιση της χοληστερόλης: Οι φυτικές ίνες τους συμβάλλουν στη διαχείριση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα.

Υποστήριξη της πέψης: Βοηθούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου.

Σταθερότερα επίπεδα σακχάρου: Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στον πιο ομαλό έλεγχο της απορρόφησης των υδατανθράκων.

Καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος: Η βιταμίνη Β6 και τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά υποστηρίζουν σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού.

Ενέργεια και ευεξία: Η πρωτεΐνη και οι σύνθετοι υδατάνθρακες αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη σωματική και πνευματική λειτουργία.

Από την πλευρά της, η διατροφολόγος Beatriz Larrea χαρακτηρίζει τα ρεβύθια μια ιδιαίτερα αξιόλογη πηγή ενέργειας, με θετική συμβολή στη συνολική ευεξία.

Πώς να εντάξετε τα ρεβύθια στην καθημερινή διατροφή

Ο τρόπος παρασκευής τους και τα τρόφιμα με τα οποία συνδυάζονται επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική διατροφική αξία ενός γεύματος.

Η Larrea προτείνει τον συνδυασμό των οσπρίων με δημητριακά, όπως το ρύζι, ώστε να εξασφαλίζεται ένα πληρέστερο προφίλ πρωτεΐνης, με τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός.

Για όσους επιλέγουν να μαγειρεύουν αποξηραμένα ρεβίθια, ο Courtin-Clarins συνιστά να προηγείται μούλιασμα τουλάχιστον δύο ωρών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διευκολύνει την πέψη και να περιορίσει το ενδεχόμενο εμφάνισης φουσκώματος. Προτείνει, επίσης, την προσθήκη λίγου θυμαριού ή φυκιών στο νερό μουλιάσματος.

Τα ρεβίθια σε κονσέρβα αποτελούν επίσης μια πρακτική λύση, αρκεί να περιέχουν απλά συστατικά, όπως ρεβύθια, νερό και μικρή ποσότητα αλατιού ή λαδιού. Πριν από τη χρήση τους, καλό είναι να στραγγίζονται και να ξεπλένονται καλά με νερό.

Τέσσερις εύκολοι τρόποι να τα απολαύσετε

Ως χούμους: Πολτοποιήστε τα ρεβύθια και σερβίρετέ τα με φρέσκα λαχανικά, όπως καρότο, αγγούρι και πιπεριά.

Σε σαλάτα: Συνδυάστε τα με κινόα, σπανάκι, αβοκάντο και φρέσκα λαχανικά για ένα χορταστικό γεύμα.

Σε μαγειρευτό φαγητό: Προσθέστε τα σε μια συνταγή με γαρίδες, σπιτικό ζωμό, πιπεριές, σκόρδο και ντομάτα.

Ψητά στον φούρνο: Αφού τα στραγγίξετε καλά, ανακατέψτε τα με τα αγαπημένα σας μπαχαρικά και ψήστε τα μέχρι να γίνουν τραγανά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γευστικό topping σε σαλάτες.

Τα ρεβύθια, επομένως, δεν είναι απλώς ένα οικονομικό και χορταστικό όσπριο. Η υψηλή διατροφική τους αξία τα καθιστά μια εύκολη επιλογή για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν το διαιτολόγιό τους με φυτική πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μεταβολική υγεία και τη συνολική ευεξία.