Πώς λειτουργεί η νέα εξέταση και οι προοπτικές για άλλες μορφές καρκίνου.

Μια νέα εξέταση ούρων που αναλύει μόρια RNA μπορεί να εντοπίζει τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης ακόμη και σε πρώιμα στάδια, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Η τεχνολογία ενδέχεται μελλοντικά να συμβάλει και στη διάγνωση του καρκίνου του νεφρού και του προστάτη, ανοίγοντας νέους δρόμους για λιγότερο επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Στάνφορντ ανέπτυξαν μια πειραματική εξέταση που αναζητά χαρακτηριστικά μοριακά ίχνη του καρκίνου στα ούρα, αξιοποιώντας πληροφορίες που μεταφέρουν τα μόρια RNA. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, η νέα μέθοδος κατάφερε να αναγνωρίσει 95 στους 100 ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης, ακόμη και όταν η νόσος βρισκόταν σε αρχικό στάδιο. Οι ερευνητές εξέτασαν δείγματα από συνολικά 515 άτομα, μεταξύ των οποίων ασθενείς με καρκίνο και υγιείς συμμετέχοντες. Πέρα από την ανίχνευση της νόσου, η εξέταση παρείχε πληροφορίες για τον τύπο του όγκου και τον κίνδυνο υποτροπής, στοιχεία που θα μπορούσαν μελλοντικά να βοηθήσουν τους γιατρούς στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Πώς λειτουργεί η νέα εξέταση

Σε αντίθεση με τις περισσότερες σύγχρονες υγρές βιοψίες, οι οποίες αναζητούν στο αίμα τμήματα DNA που απελευθερώνονται από καρκινικούς όγκους, η νέα τεχνική επικεντρώνεται στο RNA. Το συγκεκριμένο μόριο μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των γονιδίων, επιτρέποντας στους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Όπως εξηγεί ο ογκολόγος Maximilian Diehn, το RNA μπορεί να αποκαλύψει τι κάνει ο καρκίνος σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Τα ούρα θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλα για την αναζήτηση τέτοιων ενδείξεων, καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με τους όγκους της ουροδόχου κύστης και μπορούν να περιέχουν χαρακτηριστικά μοριακά ίχνη της νόσου.

Προοπτικές για άλλες μορφές καρκίνου

Οι ερευνητές εξετάζουν ήδη τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας για την ανίχνευση καρκίνων του νεφρού και του προστάτη, καθώς τα πρώτα ευρήματα υποδηλώνουν ότι μπορεί να αναγνωρίζει και αυτές τις μορφές κακοήθειας. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας εξέτασης ούρων για διαφορετικούς καρκίνους του ουρογεννητικού συστήματος. Ωστόσο, η μέθοδος βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και απαιτούνται πρόσθετες μελέτες προτού εφαρμοστεί στην κλινική πράξη. Παρά την υψηλή ευαισθησία που καταγράφηκε, παραμένει άγνωστο εάν η τεχνολογία θα αποδειχθεί κατάλληλη για ευρεία χρήση στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Οι επιστήμονες εκτιμούν πάντως ότι τα αποτελέσματα δικαιολογούν την περαιτέρω διερεύνησή της.