Τα τιμολόγια ρεύματος Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν έως την ερχόμενη Δευτέρα.

Σε κλοιό αυξανόμενου ενεργειακού κόστους βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η άνοδος στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού και οι υψηλές διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου προμηνύουν νέες επιβαρύνσεις. Τα τιμολόγια ρεύματος Νοεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν έως την ερχόμενη Δευτέρα, με αυξήσεις έναντι του Οκτωβρίου.

Ανοδικές πιέσεις καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τιμές ηλεκτρισμού άνω των 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε αρκετές αγορές. Το φυσικό αέριο διατηρείται πάνω από τα 96 ευρώ, με μηνιαία αύξηση μεγαλύτερη του 39%, ενώ το Μπρεντ ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στα καύσιμα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,1438 ευρώ το λίτρο, του diesel στα 2,132 ευρώ, του υγραερίου κίνησης στα 1,207 ευρώ και του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,563 ευρώ. Οι ανατιμήσεις επιβαρύνουν μεταφορές, παραγωγή και οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ενισχύοντας την ανησυχία για το κόστος του χειμώνα.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης εξετάζει η κυβέρνηση

Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, με ανακοινώσεις να αναμένονται το Σάββατο 31 Οκτωβρίου.

Στο ευρωπαϊκό πεδίο, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου ζήτησε, στη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο, επέκταση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία για τη χρηματοδότηση στοχευμένων και προσωρινών μέτρων στήριξης.

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Παράλληλα, πρότεινε κοινή συνεδρίαση με το ECOFIN και το Eurogroup, προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες δυνατότητες εντός των ευρωπαϊκών κανόνων. Τις ελληνικές θέσεις στήριξαν η Μάλτα, η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Ρουμανία.

Τι ζητά η Eurelectric

Άμεσες παρεμβάσεις ζητεί και η Eurelectric, προειδοποιώντας για νέες πιέσεις στους καταναλωτές και στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Σε επιστολή προς τους υπουργούς Ενέργειας προτείνει την αφαίρεση από τους λογαριασμούς χρεώσεων που δεν συνδέονται άμεσα με την ενέργεια, περιλαμβάνοντας επιβαρύνσεις δικτύων και περιβαλλοντικές εισφορές. Στόχος είναι να περιοριστεί η τελική επιβάρυνση, ενώ αναζητείται συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση.