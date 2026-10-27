Ο Βλάσσης Γεωργάτος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής στην Pizza Fan, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από την πραγματική κατάσταση της αλυσίδας. Το ενδιαφέρον επιχειρηματιών για την επόμενη ημέρα της εταιρείας, οι υφιστάμενοι μέτοχοι και το σχέδιο διάσωσης.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο εμπλοκής του Βλάσση Γεωργάτου (Γρηγόρης Μικρογεύματα) στην επόμενη ημέρα της Pizza Fan, με τον επιχειρηματία να ξεκαθαρίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση θα εξαρτηθεί από την πραγματική κατάσταση της αλυσίδας και τις δυνατότητες διάσωσής της.

«Πρέπει να δούμε αν και τι σώζεται, αλλιώς τι να πάρεις», αναφέρει χαρακτηριστικά στο Euro2day.gr, περιγράφοντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να εξετάσει μια συμφωνία για την αλυσίδα πίτσας. Όπως σημειώνει, προς το παρόν δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για ενδεχόμενες εξελίξεις, καθώς, όπως λέει, «δεν ξέρω ακόμα».

Όπως είχε αποκαλύψει νωρίτερα το Dnews, επιχειρηματίας με γνωστή αλυσίδα καφέ εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγοράς της Pizza Fan, στο πλαίσιο των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επόμενη ημέρα της εταιρείας. Το ενδιαφέρον για την αλυσίδα συνδέεται με το κρίσιμο ερώτημα για το ποια περιουσιακά στοιχεία, δραστηριότητες και υποδομές μπορούν να διατηρηθούν και να αποτελέσουν τη βάση για την επόμενη ημέρα.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις αναμένεται να διαδραματίσει και η στάση των υφιστάμενων μετόχων της Pizza Fan, καθώς η όποια συμφωνία θα πρέπει να συνεκτιμήσει τα δεδομένα που διαμορφώνονται γύρω από την επιχείρηση.

«Άλλο η επιχείρηση και άλλο οι επιχειρηματίες»

Πέρα από τις συζητήσεις για την Pizza Fan, ο επιχειρηματίας θέτει και το ευρύτερο ζήτημα της προστασίας μιας επιχείρησης όταν προκύπτουν παρατυπίες ή ευθύνες από τη διοίκησή της.

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«Θεωρώ ότι κάνει πολύ καλά η Πολιτεία. Μπράβο τους», δήλωσε στο Euro2day.gr, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι θα πρέπει να αναζητηθούν τρόποι ώστε να προστατεύονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις από ενδεχόμενα λάθη ή πρακτικές των ανθρώπων που τις διοικούν.

«Είναι άλλο η επιχείρηση και άλλο οι επιχειρηματίες», υπογραμμίζει, διαχωρίζοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα από τις ευθύνες όσων βρίσκονται στο τιμόνι της.