Στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, οι άδειες ανήλθαν σε 2.846, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 8,7%.

Υποχώρηση κατέγραψε η οικοδομική δραστηριότητα στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2026, με τον συνολικό οικοδομικό όγκο να μειώνεται κατά 24,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, που ανακοινώθηκαν στις 27 Οκτωβρίου, οι οικοδομικές άδειες περιορίστηκαν κατά 8,3%, ενώ η επιφάνεια μειώθηκε κατά 15%.

Συνολικά, εκδόθηκαν 2.873 άδειες ιδιωτικής και δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 623.858 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.687.283 κυβικά μέτρα όγκου. Τον Ιούλιο του 2025 είχαν εκδοθεί 3.134 άδειες, με επιφάνεια 733.713 τετραγωνικών μέτρων και όγκο 3.550.524 κυβικών μέτρων.

Πόσες άδειες εκδόθηκαν

Στην ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, οι άδειες ανήλθαν σε 2.846, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 8,7%. Η αντίστοιχη επιφάνεια διαμορφώθηκε σε 611.393 τετραγωνικά μέτρα, μειωμένη κατά 15,6%, ενώ ο όγκος υποχώρησε κατά 24,9%, στα 2.628.922 κυβικά μέτρα. Στη δημόσια οικοδομική δραστηριότητα εκδόθηκαν 27 άδειες, με τη συμμετοχή της στον συνολικό όγκο να διαμορφώνεται στο 2,2%.

Έντονες διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν μεταξύ των περιφερειών. Στην Αττική, οι συνολικές άδειες μειώθηκαν κατά 11,4%, στις 681, και ο οικοδομικός όγκος κατά 32,8%. Στην Κεντρική Μακεδονία, ο αριθμός των αδειών αυξήθηκε οριακά κατά 0,5%, αλλά ο όγκος περιορίστηκε κατά 25,4%. Μεγάλες μειώσεις όγκου σημειώθηκαν στη Στερεά Ελλάδα, κατά 75,9%, και στη Δυτική Μακεδονία, κατά 74,7%.

Αντίθετα, αύξηση του συνολικού οικοδομικού όγκου εμφάνισαν το Βόρειο Αιγαίο κατά 118,4%, η Κρήτη κατά 47,2%, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατά 44,7% και το Νότιο Αιγαίο κατά 17,2%.

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Θετικό ισοζύγιο

Παρά την πτώση του Ιουλίου, θετικό παρέμεινε το ισοζύγιο στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2025 έως Ιουλίου 2026. Σε ολόκληρη τη χώρα εκδόθηκαν 31.446 οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 7,9% έναντι του προηγούμενου αντίστοιχου δωδεκαμήνου. Η συνολική επιφάνεια ενισχύθηκε κατά 10,6%, στα 7.211.036 τετραγωνικά μέτρα, και ο όγκος κατά 14,1%, στα 34.072.175 κυβικά μέτρα.

Στο ίδιο διάστημα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε αύξηση 8,1% στις άδειες, 11,4% στην επιφάνεια και 14,4% στον όγκο. Η συμμετοχή της δημόσιας δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο του δωδεκαμήνου ανήλθε σε 2,8%.