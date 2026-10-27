Η 31η Δεκεμβρίου καθιερώνεται ως σταθερή καταληκτική ημερομηνία για τις ετήσιες δηλώσεις.

Νέα προθεσμία για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η 31η Δεκεμβρίου καθιερώνεται ως σταθερή καταληκτική ημερομηνία για τις ετήσιες δηλώσεις.

Αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υποβολής των δηλώσεων «πόθεν έσχες» φέρνει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους υπόχρεους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το 2026.

Έτσι, εφόσον ψηφιστεί η διάταξη, η προθεσμία για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης θα παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αντί της 3ης Νοεμβρίου που προβλέπεται σήμερα.

Παράλληλα, θεσπίζεται σταθερή ημερομηνία λήξης για τις δηλώσεις των επόμενων ετών, ώστε οι προθεσμίες να μην αλλάζουν κάθε φορά που παρατείνεται η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.